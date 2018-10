Così M5s e Lega hanno trovato l'accordo per la manovra : Disco verde del consiglio dei Ministri sul decreto fiscale e sulla legge di Bilancio. "Sono lieto di annunciarvi che nei tempi previsti e senza nessuna dilazione" abbiamo approvato i due provvedimenti ha ufficializzato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa. E ha annunciato: "Come nelle previsioni manderemo la lettera a Bruxelles entro le 24 di oggi". Dopo due giorni di tensioni sui nodi della ...

Via libera al Def : c'è la quota 100 ma non solo : Così Lega e M5s aggiustano la manovra : Spending review e tagli alla spesa militare, ma anche misure per le famiglie e aziende: in Parlamento Lega e M5s impegnano...

Sondaggi - Così la Lega “sostituisce” Fi : nel Nord-Est prende un voto su 2. M5s perde colpi al Centro-Nord - ma resiste al Sud : I partiti di governo nell’ultima settimana hanno sofferto un po’, dice un Sondaggio di ieri, ma resta la loro base del 60 per cento di consenso virtuale. Un gradimento che cambia ulteriormente la geografia elettorale dell’Italia. Un’altra metamorfosi rispetto a quella già emersa con le elezioni politiche del 4 marzo. Secondo un’analisi di Ipsos per il Corriere della Sera, infatti, la Lega (che ha più che raddoppiato ...

REDDITO DI CITTADINANZA/ Visto dal Sud : Così M5s inganna i poveri e foraggia la camorra : Paragonare il REDDITO di CITTADINANZA ad altre misure analoghe europee è una topica che non fa i conti con il Sud. così M5s aiuterà la camorra.

La risposta dell’economista vicino al M5s non gli piace - Così Monti prende il telefono e chiama in diretta per correggerlo : Piccolo fuoriprogramma a L’Aria che tira, su La7, dopo che l’economista Antonio Maria Rinaldi ha parlato del livello attuale dello spread e delle politiche messe in campo dal governo italiano dopo la crisi economica e quella monetaria. Mario Monti, infatti, ha telefonato in diretta per correggere Rinaldi e difendere l’operato del suo esecutivo, che avrebbe permesso alla Bce di introdurre il Quantitative easing a favore, anche, ...

Puglia.Liste d'attesa - in discussione due proposte della maggioranza sullo stesso tema. M5S : "Assurdo perdere tempo Così" : I pugliesi concludono devono capire che queste sono le conseguenze quando si portano al Governo, solo per accumulare voti, tante anime diverse senza un minimo di visione politica comune."

Bocciati alle urne - piazzati al ministero : Così il M5S trova un lavoro ai suoi non eletti : Senatori non riconfermati che diventano segretari particolari, ex onorevoli trasformati in vice capo di gabinetto o sottosegretari. Con stipendi a sei cifre. Ecco i pentastellati che nonostante il flop del voto vivono ancora di politica Il super stipendio di Rocco Casalino: guadagna più di Conte. I costi dello staff di Palazzo Chigi "

Via 345 parlamentari : Così il M5s vuole blindare la riforma : I 5 Stelle presentano le "riforme del cambiamento". Fraccaro: "Non vogliamo stravolgere la Costituzione. Se ci sarà...

Sottosegretario M5s in mimetica e col mitra : "Vestito Così per capire cosa si prova" : Il Sottosegretario alla Difesa Tofalo: "Ho chiesto di poter indossare quello che i nostri militari portano nei turni di...

Portavoce M5s : "Manifestazione Pd riunione malati di Alzheimer"/ Ultime notizie - Cosimo Ettorre nel caos : Portavoce M5s: "Manifestazione Pd riunione malati di Alzheimer". Ultime notizie, Cosimo Ettorre nel caos: il post su Facebook ha scatenato la bufera, ecco cos'è successo(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 13:34:00 GMT)

Manovra - Così Luigi Di Maio e il M5s regalano soldi agli immigrati : ... verso le 21.30, davanti a Palazzo Chigi con tanto di bandiere del Movimento per gioire: hanno vinto un braccio di ferro con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. La Manovra finanziaria del 2019 ...

Manovra - Così l’asse M5s-Lega piega la resistenza del tecnico con Conte mediatore. Ma se il M5s fa festa - la Lega si eclissa : Vertici e pre-vertici, riunioni e faccia a faccia, messaggi cifrati e incrociati, avvertimenti a suocera perché nuora intenda, comunicazioni rassicuranti all’esterno per nascondere le scintille all’interno, quelle provocata dalle spade che si incrociavano: da una parte l’arma del ministro del Tesoro Giovanni Tria – quella soglia che sembrava invalicabile del 2 per cento di rapporto tra deficit e Pil – e ...

Che cos’è il DEF e perché è Così importante per il futuro del Governo M5s – Lega : perché la presentazione della Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza è decisiva per il futuro del Governo e quante possibilità ha la maggioranza di portare a casa tutte le promesse fatte in questi primi mesi. E, soprattutto, quali conseguenze ci saranno nei rapporti fra il ministro dell'Economia Giovanni Tria e i due vicepresidenti del Consiglio Luigi Di Maio e Matteo Salvini.Continua a leggere