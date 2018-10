Cos' è la ' pace fiscale' e come funziona

In Cos a consiste l'accordo tra Lega e M5s su pace fiscale e pensioni : Accordo M5s- Lega su decreto fiscale e legge di bilancio. Dopo due giorni di tensioni sui nodi della cosiddetta pace fiscale e sulle pensioni d'oro, i due partiti di maggioranza hanno raggiunto la ...

Pace fiscale - c’è l’intesa : Cos a fare per accedere alla sanatoria : La sanatoria riguarderà solo chi ha presentato la dichiarazione dei redditi. Una possibilità che si realizzerà attraverso una dichiarazione integrativa che consentirà appunto di far emergere fino a un massimo del 30% le somme già dichiarate con un tetto di 100mila euro...

Condono o ravvedimento : Cos a divide Cinque Stelle e Lega sulla pace fiscale : La bozza del decreto fisco è in lavorazione. Al centro del dibattito tra Di Maio e Salvini la pace fiscale , che la Lega vuole allargare e il M5S teme passi per un Condono generalizzato

Condono e ravvedimento : Cos a divide Cinque Stelle e Lega sulla pace fiscale : Renato Brunetta, Forza Italia, parla di «aria di tempesta»: e in effetti la tensione è palpabile tra i due azionisti principali di governo sul tema della pace fiscale , che sarà inserito nel decreto ...

Pace fiscale - Cos a prevede il contratto Lega-M5S : Sulla cosiddetta Pace fiscale voluta dalla Lega e da sempre maldigerita dai Cinque Stelle che non vogliono si parli di una forma di condono restano alte le tensioni nel governo , oggi alle prese con ...

Manovra - tensioni Di Maio-Salvini sulla pace fiscale : Cosa dice il contratto M5S-Lega : Ore di lavoro e di tensione a Palazzo Chigi sulla Manovra economica. Questa mattina i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini avevano disertato il vertice di Palazzo Chigi, programmato in vista dell’approvazione di Consiglio dei Ministri del decreto fiscale. Per trovare una soluzione sul nodo della pace fiscale che divide M5S e Lega è stato co...