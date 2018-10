Coppa del Mondo di sci; novità sulla Gran Risa | sarà tutta digitalizzata

Rugby - Coppa Italia 2018-2019 : risultati e classifiche della prima giornata : prima giornata per quanto riguarda la Coppa Italia di Rugby 2018-2019. Andiamo a scoprire i risultati e le classifiche dei due gironi. GIRONE 1 sabato, 13 ottobre 2018 16:00 Valsugana Rugby Padova – Lafert San Donà 34 : 14 Arbitro: Riccardo Angelucci (LI) 16:00 Verona Rugby – Mogliano Rugby 1969 48 : 7 Arbitro: Luca Trentin ...

Sci alpino - il gruppo di Coppa del Mondo al lavoro al Passo dello Stelvio 16 e 17 ottobre : Il gruppo di Coppa del Mondo femminile al gran completo al Passo dello Stelvio per due giorni Allenamento in comune per le squadre della velocità e delle discipline tecniche di Coppa del Mondo femminile, che si ritrovano per la prima volta in pista dopo la trasferta argentina. La sede è fissata al Passo dello Stelvio martedì 16 e mercoledì 17 ottobre con Federica Brignone, Sofia Goggia, Marta Bassino, Karoline Pichler, Chiara Costazza, ...

Le grandi donne dello champagne : la Coppa di Madame de Pompadour - il calice più famoso del mondo : "Lo c hampagne è l'unico vino che rende le donne belle anche dopo averlo bevuto". La leggenda narra che la storia dello champagne sia legata in modo intrinseco a Madame de Pompadour . Influente amante ...

Skeleton - gli azzurri di Coppa del Mondo al lavoro a Lillehammer per otto giorni di discese : La squadra di Skeleton a Lillehammer per otto giorni di discese sul ghiaccio Sono quattro i convocati dal direttore tecnico Maurizio Oioli per il primo raduno sul ghiaccio della squadra di Skeleton che si tiene sulla pista norvegese di Lillehammer da domenica 14 ottobre a lunedì 22 ottobre. Si tratta di Manuel Schwaerzer, Elena Scarpellini, Valentina Margaglio e Alessia Crippa. Il primo appuntamento agonistico dell’annata 2018/19 è ...

Massimo Arezzo in Coppa del Mondo assoluta a Londra : Massimo Arezzo in Coppa del Mondo assoluta satellite a Londra a Caltagirone 1 prova qualificazione regionale di spada e 1 prova regionale paralimpica

Slittino - la squadra di Coppa del Mondo pronta per il raduno di Sigulda : presenti anche 4 juniores : Dopo la pista di Lillehammer, è il turno di Sigulda per i protagonisti della Coppa del Mondo. presenti anche quattro juniores Seconda tornata di allenamenti in pista per la squadra di Coppa del Mondo di Slittino artificiale che, dopo i dieci giorni a Lillehammer, si recherà sul catino di Sigulda dal 16 al 21 ottobre con Dominik Fischnaller, Kevin Fischnaller, Simon Kainzwaldner, Ludwig Rieder, Emanuel Rieder, Felix Schwarz, Ivan Nagler, ...

Video/ Casertana Juve Stabia (0-2 dts) : highlights e gol della partita (Coppa Italia Serie C) : Video Casertana Juve Stabia (risultato finale 0-2 dts): highlights e gol della partita,valida per il primo turno della Coppa Italia di Serie C. Le vespe passano ma solo dopo il 90'.(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 09:18:00 GMT)

Risultati Coppa Italia Serie C/ Diretta gol live score delle partite (1^ turno - mercoledì 10 ottobre) : Risultati Coppa Italia Serie C: Diretta gol live score delle partite in programma oggi, mercoledì 10 ottobre. Si gioca per il primo turno della fase ad eliminazione Diretta(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 05:00:00 GMT)

Un Allenatore al Giorno : Delio Rossi - ha conseguito una Coppa Italia e 3 promozioni in Serie A : Delio Rossi è un Allenatore di calcio ed ex calciatore Italiano, di ruolo centrocampista. Come Allenatore ha conseguito una Coppa Italia e 3 promozioni in Serie A. Esperienze positive tra Lazio, Palermo, Sampdoria e Bologna. È padre di tre figli avuti con la moglie Maria Rosaria, ex pallavolista conosciuta tra il 1981 e il 1982: il primogenito Dario (collaboratore dell’ex direttore sportivo del Palermo Walter Sabatini dal momento in cui il ...

Le partite del giorno – In campo la Serie C per la Coppa Italia : Le partite del giorno – Si è concluso un weekend che ha regalato emozioni e colpi di scena, spettacolo in Serie A e Serie B ma anche in Serie C non è mancato lo spettacolo. La terza categoria si prepara però a scendere nuovamente in campo, nel martedì di calcio in campo la terza categoria per le gare di Coppa Italia, interessanti appuntamenti da seguire. Le partite del giorno Catanzaro- Rende Siracusa- Sicula Leonzio Casertana-Juve ...

Risultati Coppa Italia Serie C/ Diretta gol live score delle partite (1^ turno - martedì 9 ottobre) : Risultati Coppa Italia Serie C: Diretta gol live score delle partite che sono valide per il primo turno nella fase ad eliminazione Diretta. martedì 9 ottobre si giocano tre gare(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 04:42:00 GMT)

Snowboard - allenamento al Passo dello Stelvio per gli azzurri di Coppa del Mondo di parallelo e cross : Al Passo dello Stelvio ci sono Snowboardcross e parallelo di Coppa del Mondo allenamento al Passo dello Stelvio per la squadra di Coppa del Mondo di parallelo, impegnata da martedì 9 a venerdì 12 ottobre con Aaron March, Edwin Coratti, Roland Fischnaller, Maurizio Bormolini, Mirko Felicetti, Daniele Bagozza, Gabriel Messner, Giulia Gaspari e Nadya Ochner con il tecnico Hannes Mutschlechner. Insieme a loro i ragazzi di Coppa Europa e gli ...

Sci alpino - le azzurre di Coppa del Mondo a Olgiate Olona : Federica Brignone lavora a Sass Fee : Sette ragazze di Coppa del Mondo allo Sport Service Mapei, Brignone sugli sci a Saas Fee. Gigantisti a Hintertux per quattro giorni Riprende dallo Sport Service Mapei di Olgiate Olona (Va) la preparazione della squadra femminile di Coppa del Mondo delle discipline tecniche e veloci, rientrate pochi giorni fa dall’Argentina. Il capo allenatore Matteo Guadagnini, in accordo con il direttore sportivo Max Rinaldi, ha convocato Marta ...

Volley : SuperCoppa Italiana - Civitanova sul terzo gradino del podio : LA CRONACA DEL MATCH- Rispetto alla sfida di ieri con l'Azimut il tecnico dei marchigiani Giampaolo Medei lascia a riposo Juantorena in favore di Jacopo Massari, mentre al centro schiera Enrico ...