Coppa d’Africa | Madagascar incredibile | qualificazione storica

calcioweb.eu

: #Madagascar nella storia, prima storica qualificazione alla Coppa d'Africa - MarcoBeltrami79 : #Madagascar nella storia, prima storica qualificazione alla Coppa d'Africa - LBaruzzi : RT @delinquentweet: Il Madagascar si è qualificato per la prima volta nella sua storia per la Coppa d'Africa: decisivo il gol di Rakotohari… - BIADEA1975 : RT @delinquentweet: Il Madagascar si è qualificato per la prima volta nella sua storia per la Coppa d'Africa: decisivo il gol di Rakotohari… -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Ilentra nella storia.dopo la vittoria per 1-0 nella gara contro la Guinea Equatoriale, si tratta della prima partecipazione e pass staccato con ben due giornate d’anticipo. Sono stati conquistati ben 10 punti nelle prime 4 partite, tre vittorie ed un pareggio e percorso che può essere considerato straordinario per una squadra come il. E’ stato Njiva Rakotoharimalala, centrocampista 26enne che gioca nel Sukhothai della lega thailandese a regalare lavittoria, rete realizzata quasi allo scadere del primo tempo. Ed al fischio finale è scoppiata la festa, si tratta di un giorno che verrà ricordato per tanto tempo. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolod’Africa,...