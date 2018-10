Copertura rete | qual è il miglior operatore? La classifica Tim | Vodafone | Wind | 3 Italia

L’amaro prezzo da pagare per il 5G in Italia : Copertura rete inferiore ad altri paesi e non solo? : L'asta per il 5G in Italia si è chiusa nei giorni scorsi ed è stata senz'altro un'incredibile successo, almeno per il Governo Italiano. Gli operatori che hanno partecipato all'assegnazione delle frequenze (TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb e Iliad) hanno sborsato tutti insieme ben 6,5 miliardi per l'acquisto delle specifiche bande: una cifra andata ben oltre i 5 miliardi previsti in un primo momento. I corposi investimenti tuttavia potrebbero ...