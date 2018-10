Contro il razzismo di Stato | manifestazione per Riace

Rossomando : Contro razzismo ora e sempre resistenza : Roma – “16 ottobre. 75 anni fa nazisti deportarono dal ghetto di Roma 1259 persone tornarono vivi solo in 16. ‘Se comprendere e’ impossibile conoscere e’ necessario’. contro ogni forma di razzismo ora e sempre resistenza”. Lo scrive la vicepresidente Pd del Senato, Anna Rossomando, su Twitter. L'articolo Rossomando: contro razzismo ora e sempre resistenza proviene da RomaDailyNews.

AfroNapoli - calciatrice si candida con Salvini : messa fuori rosa. Il presidente : ‘Serve un segnale forte Contro il razzismo’ : “Da Salvini lezioni di razzismo non ne accetto. È l’ultimo a potermele dare. Un politico che ci è stato vicino in questi anni? Luigi de Magistris, il sindaco di Napoli”. Che ha idee sull’accoglienza molto simili a quelle dell’AfroNapoli. Il calcio ormai è solo lo sfondo di una battaglia tutta politica sui temi dell’immigrazione e dell’integrazione. Stanco per l’improvvisa bufera che si è abbattuta sulla sua squadra, il presidente dell’AfroNapoli ...

Germania - mobilitazione di massa Contro il razzismo : in 250mila in piazza a Berlino : Con lo slogan "Unteilbar" (indivisibili), circa 250mila persone sono scese in piazza sabato nella capitale tedesca per dire no alle derive xenofobe in Germania e in tutta Europa e per chiedere una società libera e aperta e maggiore solidarietà nei confronti di chi è in difficoltà. Tra gli slogan molti che recitavano "Salvare i migranti non è un crimine" e "Nessuno spazio a nazisti".Continua a leggere

Il Chelsea Contro il razzismo : chi sbaglia visita Auschwitz : Giro di vite contro l'antisemitismo del Chelsea di Roman Abramovich, patron di origini ebree. Come riporta il Sun, il club di Londra ha ideato una curiosa iniziativa che, nel tempo, potrebbe avere ...

In migliaia alla marcia Perugia-Assisi per la pace e Contro il razzismo : Roma, 7 ott., askanews, - In migliaia hanno partecipato alla marcia Perugia-Assisi, più di centomila per gli organizzatori, in un corteo lungo 15 chilometri. Per dire no alle guerre, al razzismo, alle ...

Al Maschio Angioino torna Kalifoo Ground - docudanza Contro il razzismo : PRIMAPRESS, - NAPOLI - Il 5 ottobre alle ore 21 nel cortile del Maschio Angioino, nell'ambito di ESTATE A NAPOLI 2018, Skaramacay, in collaborazione con l'assessorato alla cultura e turismo del Comune ...

Milano - migliaia in piazza Contro razzismo e intolleranza. Anpi : “Vera minaccia non sono i migranti ma le mafie” : migliaia di persone, con magliette, sciarpe e indumenti di colore rosso, sono arrivate in piazza Duomo a Milano per dire “basta al razzismo e all’intolleranza”, e ribadire i valori dell’accoglienza e dell’antifascismo, nel corso della manifestazione dal titolo ‘Intolleranza zero. Un segno rosso contro il razzismo‘, promossa da Anpi, Aned, I Sentinelli di Milano. “In questo riaffacciarsi di pulsioni ...

Tex Willer compie 70 anni/ La Mostra a Milano e la storia : ex fuorilegge Contro il razzismo e le ingiustizie : Dal 2 ottobre al 27 gennaio 2019, il Museo della Permanente di Milano ospiterà la Mostra dedicata ai 70 anni di Tex Willer, il celebre personaggio a fumetti.(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 12:41:00 GMT)

PAPA FRANCESCO IN LITUANIA/ Diretta streaming video : "Memoria ci aiuti Contro il germe del razzismo" : PAPA FRANCESCO nei Paesi Baltici: viaggio apostolico in LITUANIA, Lettonia ed Estonia. Diretta streaming video e ultime notizie: il programma, le tappe e l'abbraccio alla Chiesa perseguitata(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 17:50:00 GMT)

Il Papa in Lituania : 'La memoria ci aiuti Contro i germi del razzismo' | : Il pontefice ha celebrato la messa a Kaunas, nel giorno in cui il Paese ricorda il genocidio ebraico, davanti a oltre 100 mila fedeli. Poi il rientro a Vilnius per la visita al Museo delle occupazioni ...

Germania - le grandi imprese scendono in campo Contro il razzismo : Lunedì l’associazione tedesca della Carta delle pari opportunità e uguaglianza sul lavoro, “Charta der Vielfalt”, pubblicherà un comunicato congiunto delle 24 grandi aziende tedesche per prendere una posizione forte e comune contro razzismo e xenofobia. Iniziative anche sui principali social network ...