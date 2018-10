Conte rassicura Juncker | ' Mavovra solida e strutturata | deficit per la crescita'

Il governo da Mattarella. Conte rassicura sul Def : "I mercati capiranno" : "Il confronto è sempre utile, così come il dialogo". A sottolinearlo è Sergio Mattarella che ha convocato oggi al Quirinale il governo per il consueto pranzo di lavoro prima di ogni vertice Ue.Al Quirinale sono saliti Giuseppe Conte e i ministri Matteo Salvini, Luigi Di Maio, Elisabetta Trenta, Giovanni Tria, Enzo Moavero Milanesi, Paolo Savona e Alfonso Bonafede. Presente anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo ...

Conte va da Mattarella per rassicurare sull'Ue : Mentre il ministro Giovanni Tria andava all'Eurogruppo a illustrare almeno in parte la nota di aggiornamento del Def che fissa il deficit dell'Italia al 2,4% del pil, Giuseppe Conte saliva al Quirinale per rassicurare Sergio Mattarella sulla prossima manovra economia del governo.Un "incontro proficuo", secondo il premier, quello avvenuto poco dopo le 12 di oggi. Nel colloquio Conte ha ribadito che l'impostazione del Def non è in discussione, ...

Tria rassicura l'Ue ma a Juncker non basta : "Rigidi con l'Italia o sarà la fine dell'euro" | Conte da Mattarella : "Incontro proficuo" : Il ministro dell'Economia ha invitato i partner europei a stare "tranquilli" e ha rassicurato sul fatto che "il debito-Pil scenderà nel 2019". Poi il rientro a Roma anticipato a Roma senza partecipare all'Ecofin. Tensione sui titoli italiani: spread più alto, la Borsa fallisce il recupero.

Tria rassicura l'Ue sulla Manovra - ma a Juncker non basta : 'Rigidi con Roma' - Conte da Mattarella : 'Incontro proficuo' : Tria: "Se non vinciamo la scommessa sulla crescita, cambieremo la Manovra" - Il 2,4% "è un numero che non corrisponde esattamente ad alcune regole europee, ma fa parte della normale dinamica europea: ...

Tria rassicura l'Europa sulla Manovra : 'Ue stia tranquilla - debito-Pil scenderà' - Conte da Mattarella : 'Incontro proficuo' : Tria anticipa il rientro in Italia e non partecipa all'Ecofin - Il ministro Tria, dopo la sua partecipazione ai lavori dell'Eurogruppo a Lussemburgo, anticiperà il suo rientro in Italia e dunque non ...

In vista dell'Eurogruppo Conte rassicura : "Manovra seria e coraggiosa" : Il Premier Giuseppe Conte parla di Manovra "seria e coraggiosa" in vista della riunione dell'Eurogruppo di oggi, 1° ottobre 2018 , momento cruciale per il Ministro dell'Economia Giovanni Tria, che dovrà spiegare ai "tecnici" di Bruxelles le basi su cui è impiantata la Manovra economica, la scorsa settimana è stato approvata la Nota di aggiornamento al DEF ,. Il ...

Conte in piazza prova rassicurare mercati : letto Def spread calerà : Ma è il sottosegretario all'Economia, il leghista Massimo Garavaglia ad ammettere: "C'è stato un momento di oggettiva tensione. Tria, dal suo punto di vista lo capisco benissimo, è molto preoccupato ...

Manovra - vertice di maggioranza : Conte rassicura M5s - per Salvini 'l'accordo c'è' : Intanto al Tesoro si attende di capire se la Nota di aggiornamento al Def , Documento di economia e finanza, , che verrà portata nel Consiglio dei ministri, darà ragione a Tria, con un debito ...