Conte - Italia in Ue è irrinunciabile : ANSA, - ROMA, 16 OTT - "L'appartenenza all'Europa è parte irrinunciabile del programma di miglioramento della condizione socio-economica dei cittadini Italiani ed europei". Lo ha detto il premier ...

Il CEO di Iliad è Contento di quanto fatto in Italia e promette di proseguire su questa strada : Nel corso di un'intervista con Class Cnbc, il CEO di Iliad non ha nascosto la propria soddisfazione per come gli Italiani hanno accolto l'operatore L'articolo Il CEO di Iliad è contento di quanto fatto in Italia e promette di proseguire su questa strada proviene da TuttoAndroid.

Il premier Conte alla scuola di formazione politica della Lega saluta il pubblico leghista : “Forza Italia” : “Forza Italia” così Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, ha salutato il pubblico che ha ascoltato il suo intervento alla scuola di formazione politica della Lega. L'articolo Il premier Conte alla scuola di formazione politica della Lega saluta il pubblico leghista: “Forza Italia” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Onu - Italia eletta nel Consiglio dei Diritti Umani con 180 voti su 189. Conte : “La promozione del dialogo è nel nostro Dna” : “L’Italia ha nel suo Dna la promozione del dialogo. E oggi l’Assemblea Generale dell’Onu ha riconosciuto il nostro ruolo nel Mediterraneo e nel mondo, il nostro essere sempre in prima fila quando si tratta di tutelare e salvaguardare i Diritti Umani”. Così il premier Giuseppe Conte con un post su Facebook ha commentato l’elezione dell’Italia nel Consiglio dei Diritti Umani dell’Onu per il triennio 2019-2021. Il Paese è ...

La Troika contro il Def. Juncker : 'Italia non rispetta i patti'. Conte : no modifiche : Offensiva concentrico di Fmi, Bce e Commissione europea a pochi giorni dal suo approdo a Bruxelles. Ma il premier tiene il punto ed esclude stravolgimenti significativi -

Giuseppe Conte - l'amico che lo mette in imbarazzo : disastro grillino dentro Bankitalia : Gli assalti di Lega e M5s contro Bankitalia stanno mettendo in grande difficoltà Giuseppe Conte . Il premier non ha un problema solo istituzionale , il conflitto tra governo e Palazzo Koch non fa bene ...

Alitalia - Conte : "Biglietto unico aereo-treno" : Un biglietto unico aereo-treno . E' l'ipotesi avanzata dal premier Giuseppe Conte in vista dell'eventuale ingresso di Fs in Alitalia . "C'è massimo impegno da parte del governo per rilanciare Alitalia ...

Alitalia - Conte : “Biglietto unico treno-aereo per favorire il turismo” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato del lavoro che sta svolgendo il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio per il rilancio di Alitalia. È stata proposta l'idea di un biglietto unico treno-aereo, che nascerebbe dalla collaborazione tra Alitalia e Ferrovie dello Stato, e permetterebbe ai turisti di spostarsi in tutto il Paese.Continua a leggere

Manovra 2019 - Conte : "Escludo modifiche". Fmi : l'Italia rispetti le regole : Tria al segretario del Tesoro Usa: "Determinati a ridurre il rapporto debito/Pil". Ma il Fondo moneterio internazionale avverte: "Non è il momento di rilassarsi sulle politiche fiscali"

Alitalia - Di Maio : “newco con Fs e Mef”/ Ultime notizie - premier Conte : “biglietto unico treno-aereo” : Alitalia, vertice Di Maio-sindacati: "newco con Mef e Fs", la proposta del Governo. Ultime notizie, premier Conte: "ipotesi di biglietto unico treno-aereo". Ecco timing e offerte(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 10:05:00 GMT)

Conte - sinergia Alitalia-Fs e newco : ANSA, - ADDIS ABEBA, 12 OTT - "Il dossier è delle mani del ministro Di Maio, ci siamo aggiornati, dobbiamo assolutamente fornire una soluzione e fare sistema, creare sinergie con le Ferrovie dello ...

Alitalia - Conte : «Con l'ingresso di Fs biglietto unico treno-aereo» : Un biglietto unico treno-aereo. L'ipotesi è avanzata dallo stesso premier Giuseppe Conte. «Oggi la competitività dell'impresa turistica è affidata alla possibilità di raggiungere le mete a costi ...

