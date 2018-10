Conte | Governo orgoglioso | ora confronto con Ue senza pregiudizi

Manovra - Conte incontrerà Merkel e Macron prima del Consiglio Ue. Stasera alle 19 riunione di governo a Palazzo Chigi : Teleborsa, - Corsa contro il tempo e tante scadenze in agenda per il governo gialloverde. Nella giornata di domani, infatti, il Consiglio dei ministri sarà chiamato a chiudere sul decreto fiscale e ...

SONDAGGI POLITICI/ Governo Lega-M5s - Salvini al 50% vince la sfida dei leader contro Conte e Di Maio : SONDAGGI elettorali POLITICI, ultime notizie e intenzioni di voto: Primarie Pd, Zingaretti o Martina per sfidare strapotere Lega-M5s, ma Renzi al 20% non è ancora fuori dai giochi(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 13:40:00 GMT)

Luigi Bisignani - la bomba sul governo di Giuseppe Conte : Mattarella teme il disastro internazionale : Il tema è esplosivo e decisivo per il futuro dell'Italia, ma proprio per questo Luigi Bisignani è pessimista, al limite dell'apocalittico. L'editorialista del Tempo parla di Libia e del vertice ...

Manovra - Conte : governo si riunirà prima del Cdm di lunedì : Bologna, 13 ott., askanews, - prima del Consiglio dei Ministri convocato lunedì alle 18 per discutere gli ultimi dettagli della Manovra economica, ci sarà 'sicuramente' un incontro con i ministri del ...

Salvini e Conte volano in Russia - Mosca diventa il crocevia del governo giallo-verde : Mosca diventa il crocevia del governo giallo-verde. La settimana prossima, mercoledì 17, il giorno in cui si apre a Bruxelles il Consiglio europeo, Matteo Salvini volerà nella capitale russa. Il ...

Governo : Martina - Conte sta organizzando scientemente uscita da Ue ed euro : Palermo, 12 ott. - "Siamo di fronte a un Governo che sta scientemente organizzando l’uscita dell’Italia dall’europa e dall’euro. Noi da qui, da Palermo, rilanciamo il bisogno che abbiamo di una nuova europa". Lo ha detto il segretario nazionale del Pd, Maurizio Martina, arrivando a Palermo per parte

Caso Cucchi - quando il carabiniere che fece riaprire le indagini si appellò al governo : “Io allontanato - Conte mi ascolti” : Lo scorso 18 giugno il carabiniere Riccardo Casamassima pubblicò una video testimonianza sulla sua pagina Facebook per spiegare cosa gli stesse succedendo dopo aver testimoniato nel processo Cucchi. Giovedì 11 ottobre, a distanza di alcuni mesi è arrivata la svolta nel Caso, con la confessione del testimone Francesco Tedesco: “Immensa soddisfazione, la famiglia Cucchi ne aveva diritto. Mi è venuta la pelle d’oca nell’apprendere la notizia. ...

Governo - Conte : 'Il pil crescerà più del previsto' : I fondamentali dell'economia del Paese sono 'molto solidi' e non manchera' di spiegarli subito all'Europa. Se si guarda il solo dato finale del rapporto deficit/pil al 2,4%, i conti potrebbero non ...

Il governo Conte è assediato. Non certo dall'opposizione : Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si è rivolto al mondo delle aziende, sostenendo che 'occorre creare sistema per piano investimenti nel rispetto dei ruoli', il che appare un po' ...

Il governo da Mattarella. Conte rassicura sul Def : "I mercati capiranno" : "Il confronto è sempre utile, così come il dialogo". A sottolinearlo è Sergio Mattarella che ha convocato oggi al Quirinale il governo per il consueto pranzo di lavoro prima di ogni vertice Ue.Al Quirinale sono saliti Giuseppe Conte e i ministri Matteo Salvini, Luigi Di Maio, Elisabetta Trenta, Giovanni Tria, Enzo Moavero Milanesi, Paolo Savona e Alfonso Bonafede. Presente anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo ...

Governo incontra le partecipate - Conte : “20 - 7 miliardi di investimenti in tre anni”. Salvini : “Senza Fornero migliaia di assunzioni” : “Abbiamo un piano di investimenti aggiuntivi, rispetto a quelli programmati, per il prossimo quinquennio: stiamo parlando di 15 miliardi in più, che potrebbero arrivare a 20 se riuscissimo a realizzare tutta la semplificazione burocratica e le riforme strutturali”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte parlando con i giornalisti dopo la cabina di regia con le aziende controllate. “Stiamo parlando di 20,7 miliardi per il ...

Manovra - spread agita Governo/ Vertice Tria-Conte-Salvini-Di Maio a P. Chigi : Def bocciato da Ufficio Bilancio : Def, Tria in audizione: "crescita su e calo debito, ritardo Italia è inaccettabile". Ultime notizie sulla Manovra del Governo, critica a Salvini-Di Maio: "abbassare toni con l'Ue"(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 20:54:00 GMT)

La crisi più lunga e la Dottrina Mattarella. Un libro dell'Agi sul 4 marzo e la nascita del governo Conte : Ogni snodo cruciale, ogni scelta controversa spiegata dalla cronaca viene commentata dall'analisi di Francesco Clementi, costituzionalista e docente di Diritto pubblico comparato all'università di ...

