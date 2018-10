Conte alla Camera | ' Per Italia appartenenza alla Ue irrinunciabile'

Più soldi alla commissaria della CRI Dl fiscale - Conte scoprì la 'manina' : "Cos'è questo?". Con queste parole il premier Giuseppe Conte in persona, domenica sera nel corso del preconsiglio dei ministri per l'approvazione del dl fiscale, ha scoperto una misteriosa 'manina' che nella bozza del provvedimento aveva inserito due righe che puntavano a muovere bel 84 milioni in due anni. Segui su affaritaliani.it

Il premier Conte alla scuola di formazione politica della Lega saluta il pubblico leghista : “Forza Italia” : “Forza Italia” così Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, ha salutato il pubblico che ha ascoltato il suo intervento alla scuola di formazione politica della Lega. L'articolo Il premier Conte alla scuola di formazione politica della Lega saluta il pubblico leghista: “Forza Italia” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Conte : 'Escludo modifiche significative alla Manovra' : Il premier, in Etiopia, apre solo a 'interventi limitati', spiegando che è già stata 'elaborata, mediata e studiata'. E su Alitalia: 'Sinergia con Fs, allo studio Newco' - "Non ci saranno modifiche ...

Festival Miti Contemporanei - Calabrò : "alla scoperta del mito e delle nostre radici" : Diversi saranno gli incontri di letteratura, spettacoli teatrali, performance artistiche di vario genere, che avranno luogo all'interno della splendida cornice del nostro patrimonio cittadino che si ...

Porte aperte alla Tenuta dello Scompiglio con la 'XIV Giornata Del Contemporaneo' : ... performance, concerti, workshop, residenze, incontri e attività per bambini, incentrati sull'individualità in relazione alla morte e alle sue tre dimensioni: socio-politica, ideologica e celebrativa.

Conte a un passo dalla panchina del Real Madrid : Secondo quanto riporta Sportmediaset Conte e Real Madrid sono di nuovo vicini. A quattro mesi dal rifiuto di giugno, quando Florentino Perez chiamò il tecnico italiano per sostituire Zinedine Zidane, Antonio Conte torna nei piani dei Blancos. ULTIMATUM A LOPETEGUI Il ruolino di marcia lento, per non dire di peggio, di Julen Lopetegui ha fatto […] L'articolo Conte a un passo dalla panchina del Real Madrid proviene da Serie A News Calcio - ...

Pace fiscale - Corte dei Conti lancia allarme 'sanatorie fiscali' - premier Conte : 'ingiustificato' : "Il ripresentarsi di sanatorie fiscali può incidere sulla percezione di equità fiscale e introdurre nuove distorsioni nel mondo del lavoro". Così il presidente della Corte dei Conti, Angelo Buscema, nel corso di un'audizione al Parlamento sulla nota di aggiornamento del Def, riferendosi al provvedimento di Pace fiscale.

Tutti a Mosca. Moavero invita Putin alla conferenza sulla Libia. In arrivo anche Salvini e Conte : sulla Libia, l'Italia punta su Vladimir Putin. E Mosca se pur non ufficialmente, risponde sì. L'anticipazione dell'HuffPost trova conferma e ufficialità da Mosca. Un obiettivo difficile, ma non impossibile, per il quale la diplomazia italiana è al lavoro. Un lavoro incessante che ha portato oggi a Mosca il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi. Ed è stato lo stesso titolare della Farnesina a ufficializzare ...

Salvini tradito dalla 'bestia' : posta un video di un cittadino di Riace sContento di Lucano - ma è un uomo che è stato vicino alla 'ndrangheta : Il giorno dopo la manifestazione in cui migliaia di persone hanno portato la loro solidarietà a Mimmo Lucano - il sindaco del Comune in provincia di Reggio Calabria diventato modello di accoglienza diffusa, ora agli arresti domiciliari per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina - Matteo Salvini pubblicava su profilo Facebook un video con il quale sembrava voler dimostrare che la 'favola' dell'integrazione nel paesino della Locride ...

ROMA alla Biblioteca di storia moderna e Contemporanea 'Altri femminismi Corpi - violenza - riproduzione - culture - lavoro' : ... rapporto con il lesbismo ed emergere del soggetto trans, confronto con l'industria del sesso e impatto con l'Islam, fino alla riflessione sul multiculturalismo nel mondo post-coloniale. Partendo da ...