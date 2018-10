Consulenti del lavoro | Bene abolizione Libro unico del lavoro telematico

Brescia - bimba morta per otite : per i Consulenti della Procura poteva essere salvata : Nicole, la bambina Bresciana di quattro anni morta lo scorso aprile agli Spedali civili di Brescia per un'infezione dovuta ad un'otite, poteva essere salvata. Lo dicono i consulenti della Procura di ...

Il denaro delle ditte dirottato su sigle sindacali : denunciati sette Consulenti del lavoro : sette consulenti del lavoro, che dirottavano consistenti somme di denaro, fino 50mila euro per ciascuna ditta, nelle casse di un sindacato che ricambiava scegliendoli come docenti per i loro corsi,...

Ponte Morandi - mail autostrade giorno del crollo/ Procura Genova - i Consulenti hanno cambiato versione? : crollo Ponte Morandi, pronto il decreto "Salva Genova": ultime notizie, Governo diviso. M5s vuole esautorare autostrade, Lega preferisce interventi a sostegno della città(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 00:56:00 GMT)

Genova - i Consulenti del ministero : «Diverse concause per il crollo» : È cominciato con il prelievo dei materiali, l'esame dei luoghi e la ricognizione fotografica in contraddittorio con gli esperti inviati dalla società Autostrade il lavoro dei...

Genova - i Consulenti del ministero : «Diverse concause per il crollo» : È cominciato con il prelievo dei materiali, l'esame dei luoghi e la ricognizione fotografica in contraddittorio con gli esperti inviati dalla società Autostrade il lavoro dei...

Ponte Morandi - concluse le operazioni di ricerca. Ispezione dei Consulenti della Procura. Lunedì primi alloggi agli sfollati : Il crollo del Ponte Morandi ha ucciso 43 persone. Tra le macerie del viadotto di Genova si sono concluse le operazioni di ricerca delle vittime: i vigili del fuoco, dopo 24 ore di lavoro, hanno infatti terminato domenica mattina l’intervento per recuperare la famiglia Cecala, il papà Cristian, la mamma Dawna e la piccola Kristal. È appena iniziato invece il lavoro dei consulenti della procura e dei membri della commissione ...

Ponte Genova : Consulenti del pm e commissione Mit sul luogo del crollo : I consulenti della procura e alcuni membri della commissione ispettiva del Mit hanno raggiunto il luogo del crollo di Ponte Morandi a Genova e stanno procedendo all’ispezione: tra le operazioni che dovranno essere svolte, è prevista la numerazione e la documentazione fotografica degli elementi crollati sui quali verranno svolte perizie tecniche. Sul posto anche tecnici e ingegneri di Società Autostrade. L'articolo Ponte Genova: consulenti ...

Consulenti del lavoro - eletto il consiglio nazionale : Giuseppe Trovato eletto presidente dell Associazione nazionale Consulenti del lavoro (ANCL) della provincia di Ragusa. Vincenzo Giunta segretario.