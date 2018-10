Condono mini-cartelle | super sconto se emerge il nero dell’anno prima 

Spunta l'ipotesi di inserire nel decreto fiscale il Condono per le mini-cartelle sotto ai mille euro : Potrebbe essere uno stralcio totale quello in arrivo per le mini-cartelle sotto i mille euro. La cancellazione riguarderebbe i debiti più vecchi, quelli accumulati tra il 2000 e il 2010 che giacciono in gran parte nei cassetti dei contribuenti anche da prima della crisi economica.La norma rientrerebbe nel decreto fiscale a cui il governo sta lavorando, con l'obiettivo di arrivare con il testo definitivo sul tavolo del consiglio dei ...

Manovra - ipotesi Condono mini-cartelle : via le più vecchie fino al 2010 : Stralcio totale, cioè cancellazione del debito delle mini-cartelle sotto i mille euro più «vecchie», quelle tra il 2000 e il 2010. È una delle ipotesi allo studio in vista del decreto fiscale ...

Il ministro Savona : “Il Condono? Turiamoci il naso e approviamolo - finanzierà le pensioni” : "L’Italia è decisamente diversa dalla Grecia: abbiamo una fortissima struttura industriale, abbiamo un ammontare di ricchezze enorme che, non trovando riscontro nel Paese, né protezione politica, né rendimento sufficiente, defluisce sull’estero. Infatti il vero dibattito è sul condono fiscale. Allora Turiamoci il naso e, se facciamo il condono fiscale, siamo in grado di finanziare altre operazioni molto importanti, come l’intera Fornero",ha ...

MANOVRA - DI MAIO SFIDA TRIA : “PENSIONI MINIME A 780 EURO”/ M5s contro maxi Condono Lega : i nodi nel vertice : Di MAIO: M5s non voterà condono. "La MANOVRA non sarà una passeggiata": per TRIA conti difficili e la pace fiscale sembra dividere la Lega dal suo alleato(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 18:22:00 GMT)

Manovra - Di Maio : "Pensioni minime a 780 euro subito"/ Sfida a Tria : maxi Condono della Lega "M5s non lo vota" : Di Maio: M5s non voterà condono. "La Manovra non sarà una passeggiata": per Tria conti difficili e la pace fiscale sembra dividere la Lega dal suo alleato(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 17:10:00 GMT)