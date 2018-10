Condono fiscale e tagli alle pensioni | il passo indietro di Di Maio

Pace fiscale o Condono : approvata la rottamazione delle cartelle : Sanare la propria posizione col Fisco pagando il 20% del non dichiarato in 5 anni: il governo approva la definizione...

Quota 100 e Condono fiscale. Ecco la manovra gialloverde : Primo obiettivo: rassicurare. Quando Giuseppe Conte, Giovanni Tria, Matteo Salvini e Luigi Di Maio si presentano davanti ai giornalisti per la conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri, molte delle misure che faranno parte della manovra sono già stata anticipata da “fonti di Palazzo Ch

Condono fiscale - pensioni - reddito di cittadinanza - flat tax : ecco la manovra 2019 : pensioni, reddito di cittadinanza, flat tax. Ma anche sterilizzazione degli aumenti dell’Iva e pace fiscale. ecco le principali misure della manovra da 37 miliardi del governo M5S-Lega...

Governo : approvati legge di bilancio - Condono fiscale e decreto «taglia-scartoffie». Cosa prevedono : Terminato il Consiglio dei ministri che ha approvato la legge di bilancio, il Dl taglia scartoffie e il condono fiscale. A copertura della legge di bilancio arriverà dal taglio delle pensioni d'oro un miliardo in tre anni. Pensioni, da febbraio partirà quota 100...

Condono fiscale con aliquota al 20% : come funziona la sanatoria : La sanatoria riguarderà solo chi ha presentato la dichiarazione dei redditi. Una possibilità che si realizzerà attraverso una dichiarazione integrativa che consentirà di far emergere fino a un terzo delle somme dichiarate l’anno precedente entro un massimo di 100mila euro. Sugli importi emersi flat tax del 20%...

Manovra - il Condono fiscale c'è : si può sanare il nero fino a 100mila euro : Dopo una giornata di discordia e incertezza sembra esserci l'intesa sul condono fiscale e, a spuntarla nella querelle all'interno della maggioranza è Matteo Salvini. Di Maio, infatti, dovrà accontentarsi di una norma contro i grandi evasori. Ma in cosa consiste l'accordo raggiunto dopo il vertice a palazzo Chigi? La pace fiscale non riguarderà chi non ha presentato la dichiarazione dei redditi, bensì chi, nel ...

Condono o ravvedimento : cosa divide Cinque Stelle e Lega sulla pace fiscale : La bozza del decreto fisco è in lavorazione. Al centro del dibattito tra Di Maio e Salvini la pace fiscale, che la Lega vuole allargare e il M5S teme passi per un Condono generalizzato

Pace fiscale - Condono o ravvedimento : cosa divide M5S-Lega : È il punto che ancora divide le due anime della maggioranza. condono o ravvedimento? Un dilemma dietro il quale Lega e Movimento 5 Stelle cercano la quadra intorno alla Pace fiscale, o meglio intorno alla componente più importante della Pace fiscale, da inserire nel decreto legge in vista del Consiglio dei ministri del pomeriggio di lunedì 15 ottobre...

Decreto fiscale in alto mare - manca accordo sul Condono. Salvini : “Andiamo fino in fondo” : All'interno della maggioranza di governo sembra non esserci unità di vedute e il punto su cui M5S e Lega non trovano l'accordo sarebbe quello relativo al condono fiscale. La Lega non cede, il Movimento 5 Stelle invece vorrebbe abbassare il tetto del condono e circoscriverlo solamente ai cittadini che hanno effettuato dichiarazioni fedeli ma non hanno potuto versare tutte le imposte.Continua a leggere