“Condizioni critiche” L’allarme del ministro sulla situazione dei ponti italiani

(Di martedì 16 ottobre 2018) Alcuni piloni dei viadotti delle autostrade A24 e A25 “che ho potuto visionare con i miei occhi, sono in condizioni così degradate da risultare allarmanti”. A dirlo è ildelle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, riferendo, all’assemblea dell’Ance, del sopralluogo effettuato nei giorni scorsi lungo queste tratte autostradali. “Useremo, e già lo stiamo facendo, strumenti di alta tecnologia per i monitoraggi, quali sensori e droni, avvalendoci anche del sostegno di eccellenze nazionali in questi campi”, ha spiegato Toninelli.”A fare le ispezioni saranno tanti giovani ingegneri che, grazie alle assunzioni disposte dal decreto Genova, finalmente torneranno a popolare il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e gli ridaranno quel ruolo che avrebbe dovuto avere anche negli anni passati: vigilante attivo e garanzia di ultima istanza ...