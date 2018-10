Concorso straordinario infanzia primaria alla revisione del Miur

Scuola - Concorso straordinario infanzia e primaria : svolgimento e come prepararsi per la prova orale : Cresce l’attesa per il bando relativo al concorso straordinario per la Scuola dell’infanzia e primaria in possesso del titolo di abilitazione per l’insegnamento e dell’ulteriore requisito dei due anni di servizio negli ultimi otto nonché, per i relativi posti, del titolo di specializzazione all’insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione. In attesa dell’uscita del bando, uscita prevista nelle ...

Concorso straordinario scuola primaria e infanzia : il parere del CSPI : Il 9 ottobre scorso, in adunanza Plenaria, il CSPI (Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione) ha esaminato la bozza di decreto che regolamenta il Concorso straordinario per la scuola primaria e dell’infanzia, introdotto dal Decreto Dignità (Legge 96 del 9 agosto 2018), pronunciandosi sulle modifiche necessarie per rendere il testo più chiaro e coerente rispetto alle previsioni del Decreto. CSPI sul Concorso straordinario per la scuola ...

Aprea : Concorso straordinario dm è solo una sanatoria per ultraquarantenni : Valentina Aprea, membro della commissione istruzione della Camera ha criticato duramente la decisione del governo di bandire il concorso straordinario per i docenti della scuola primaria e dell’infanzia. La deputata di Forza Italia si è dichiarata contraria all’immissione in ruolo dei docenti ultraquarantenni. Secondo il parere del già sottosegretario al ministero dell’Istruzione e assessore al Lavoro e all’Istruzione della Regione ...

Concorso straordinario infanzia e primaria - bando : stima candidati e perché prepararsi : Il bando per il Concorso straordinario infanzia e primaria potrebbe essere in dirittura di arrivo. Secondo i calcoli di Tuttoscuola, la tempistica prevista per la sua pubblicazione è tra la fine di ottobre e i primi di novembre, mentre le domande di partecipazione saranno presentate entro la metà di dicembre. Quanti potrebbero essere i candidati? candidati al Concorso straordinario infanzia e primaria Non è semplice quantificare il numero dei ...

A breve il Concorso straordinario Primaria e Infanzia : comunicato MSA : Pubblichiamo il comunicato stampa dell’Associazione Docenti MSA riguardante l’imminente emanazione (entro la fine di Ottobre) del bando di Concorso straordinario rivolto agli insegnanti della scuola Primaria e dell’Infanzia. Come sottolinea MSA tale opportunità è rivolta esclusivamente ai diplomati magistrali ante 2001/02 e ai laureati in scienze della formazione Primaria, i quali, entro la data di scadenza del bando, abbiano ...

Scuola - Concorso straordinario infanzia e primaria ultime notizie : nuovo intervento del senatore Pittoni : Il Presidente della Commissione Cultura al Senato, onorevole Mario Pittoni, è intervenuto nuovamente in merito al prossimo bando di concorso relativo alla selezione straordinaria per la Scuola dell’infanzia e per quella primaria, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo personale. concorso straordinario infanzia e primaria ultime notizie: nuovo intervento del senatore Pittoni L’esponente della Lega Nord ha citato i benefici ...

Miur - a breve bando Concorso scuola straordinario 2018 - decisi i requisiti : Il Miur, Ministero dell’istruzione, in questi giorni sta lavorando al nuovo concorso scuola straordinario previsto dal Decreto Dignità entrato in vigore l'11 agosto 2018, per la scuola dell'Infanzia e primaria, che vedrà protagonisti i diplomati magistrali che sono stati esclusi dalle GAE. A breve il concorso scuola per assumere i diplomati magistrali In questi giorni il Ministero dell’Istruzione ed i sindacati si sono riuniti per affrontare ...

Speciale Concorso straordinario : in attesa del decreto del MIUR : Il concorso straordinario per l’infanzia primaria è stato il tema della discussione di ieri al Ministero con i sindacati. Questi hanno raccomandato ai responsabili di Viale Trastevere di pubblicare il decreto ministeriale contenente il regolamento del concorso entro il 10 ottobre. In attesa di esaminare quanto verrà deciso dai vertici ministeriali esaminiamo tutti i punti certi disponibili ad oggi. Il requisito dei 24 mesi di ...

Scuola - Concorso straordinario infanzia e primaria ultime notizie : esito incontro Miur-sindacati : Come riportato dal sito ufficiale della Flc-Cgil Scuola, si è tenuto ieri, come del resto preannunciato, l’incontro tra i tecnici del Ministero dell’Istruzione e le rappresentanze sindacali. Durante l’incontro si è discusso del concorso straordinario Scuola dell’infanzia e primaria, secondo quanto disposto dal Decreto Dignità. concorso straordinario Scuola infanzia e primaria: l’incontro Miur-sindacati I tecnici di ...

Scuola - Concorso straordinario infanzia e primaria ultime notizie : incontro Miur-sindacati per bozza DM : Le rappresentanze sindacali sono state convocate per domani, giovedì 20 settembre, per un incontro con i tecnici del Ministero dell’Istruzione: si discuterà anche e soprattutto del Decreto Ministeriale riguardante il concorso straordinario infanzia e primaria, secondo quanto previsto dal Decreto Dignità. Decreto Ministeriale su concorso straordinario infanzia e primaria entro il 10 ottobre L’obiettivo del Miur sarebbe quello di ...

Concorso ordinario e straordinario scuola primaria e infanzia : commenti di MSA : Pubblichiamo il comunicato stampa MSA sul Concorso ordinario e straordinario per la scuola primaria e dell’infanzia. Concorso ordinario e straordinario per la scuola primaria e infanzia: Comunicato stampa MSA In data 13 settembre 2018 si è tenuto il primo incontro al MIUR con le organizzazioni sindacali relativo al Concorso per la scuola primaria e per l’infanzia, durante il quale l’Amministrazione ha affermato che entro fine anno si ...

Concorso straordinario DM : l’ultimo treno : Il prossimo sarà l’ultimo Concorso straordinario riservato ai docenti abilitati che verrà bandito da questo governo. Lo ha detto il ministro dell’istruzione Bussetti in un video forum di Repubblica. L’intenzione è quella di tornare ai concorsi ordinari solamente laddove serve e dove è nota la disponibilità delle cattedre. A domanda precisa, il ministro ha detto inoltre che è sua intenzione non attivare un nuovo ciclo ...

Concorso straordinario : ai laureati in SFP n.o. riservati posti virtuali : Strano ma vero, il Concorso straordinario per i diplomati magistrale va a togliere posti ai laureati in Scienze della Formazione Primaria come previsto dal decreto ministeriale 249 del 2010. DM 249 /2010 L’ art. 5 del suddetto decreto recita quanto segue: ” Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca de?nisce annualmente con proprio decreto la […] L'articolo Concorso straordinario: ai laureati in SFP n.o. ...

Scuola - diplomati magistrale : senatore Pittoni - aggiornamento su Concorso straordinario : Il senatore Mario Pittoni è nuovamente intervenuto sulla questione riguardante il concorso straordinario riservato ai diplomati magistrale ante 2001/2002 e ai laureati in Scienze della Formazione Primaria. L’intervento del Presidente della Commissione Cultura al Senato ha riguardato soprattutto la ventilata possibilità di assegnazione di un punteggio speciale a favore di tutti coloro che sono stati assunti con riserva e che hanno ...