optimaitalia

: RT @OptiMagazine: Concerto Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban a Milano: prezzi dei biglietti in prevendita - Ary1797 : RT @OptiMagazine: Concerto Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban a Milano: prezzi dei biglietti in prevendita - OptiMagazine : Concerto Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban a Milano: prezzi dei biglietti in prevendita… - onedsaremylife : RT @aparteniall: sto cercando di distrarmi quindi ci pensate mai al fatto che harry styles è stato MOLESTATO durante un suo concerto da una… -

(Di martedì 16 ottobre 2018)e ildiin una speciale versione con orchestra. I concerti sono in programma ae sono al momento tre, in due giorni nel mese di dicembre. Iper gli spettacoli sono disponibili in prevendita su TicketOne, online e nei punti vendita autorizzati. Prenotando entro le ore 23.59 del 31 ottobre si ottiene una riduzione attraverso l'offerta Early Bird.Dopo il successo del Gladiatore inal Colosseo e al Circo Massimo, è il momento del live ispirato ae ildicon l’Orchestra Italiana del Cinema. Gli eventi sono in programma ail 27 e 28 dicembre al Teatro degli Arcimboldi, due giorni per la prima assoluta italiana, die ildiin(terzo capitolo della celebre saga di J.K. Rowling dedicata al mago che ha conquistato il mondo).Lo spettacolo sarà ...