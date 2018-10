Con Eminem l' Empire State Building si illumina sulle note di ' Venom'

MGK rompe il silenzio sulla faida Con Eminem : 'Sto vincendo io - l'ho preso a pugni' : Machine Gun Kelly non ci sta a passare per vittima sacrificale. Mentre la sua ormai famosa faida con Eminem continua a far parlare fans e media, il rapper di Houston ha da un paio di giorni rilasciato un EP, dal titolo “Binge”, il quale – oltre a contenere la traccia “Rap Devil”, indirizzata al leggendario rivale di Detroit – si propone di garantire al pubblico che la sua carriera è più viva che mai, per quanto la canzone “Killshot [VIDEO]” ...

MGK rompe il silenzio sulla faida Con Eminem : 'Sto vincendo io - l'ho preso a pugni' : Machine Gun Kelly non ci sta a passare per vittima sacrificale. Mentre la sua ormai famosa faida con Eminem continua a far parlare fans e media, il rapper di Houston ha da un paio di giorni rilasciato un EP, dal titolo “Binge”, il quale – oltre a contenere la traccia “Rap Devil”, indirizzata al leggendario rivale di Detroit – si propone di garantire al pubblico che la sua carriera è più viva che mai, per quanto la canzone “Killshot” (risposta di ...

Machine Gun Kelly accusato di aver inscenato una lite Con un finto fan di Eminem (VIDEO) : Quello tra Eminem e Machine Gun Kelly è sicuramente uno dei dissing più coinvolgenti [VIDEO] degli ultimi anni. 'Killshot' e 'Rap Devil', i brani più rappresentativi di questo scontro lirico e mediatico, contano infatti gia' decine di milioni di visualizzazioni. Non avrebbe potuto essere altrimenti, dato che sin dal giorno dell'uscita del sopracitato 'Rap Devil' – il pezzo pubblicato il 3 settembre 2018 con cui il 28enne rapper originario di ...

Eminem : “Killshot” Contro Machine Gun Kelly ha superato le 38 MILIONI di view in sole 24 ore : Un record assoluto per la musica rap The post Eminem: “Killshot” contro Machine Gun Kelly ha superato le 38 MILIONI di view in sole 24 ore appeared first on News Mtv Italia.

Eminem risponde al dissing di MGK Con 'Killshot' - e tira in mezzo Rihanna : Dopo qualche giorno di attesa Eminem ha rilasciato sul suo canale ufficiale la risposta al dissing di Machine Gun Kelly, 'Killshot'. La canzone è la replica del rapper di Detroit a 'Rap Devil', dissing di Kelly ad Eminem, dopo che quest'ultimo lo aveva dissato in Kamikaze, album uscito il 31 Agosto e nel quale Eminem non ha risparmiato nessuno [VIDEO], da Drake a Lil Pump. 'Killshot' arriva solo un giorno dopo l'ultimo video musicale ufficiale ...

EMINEM/ Nuovo album a sorpresa : le rime Contro Donald Trump e l'America : Inaspettatamente EMINEM pubblica un Nuovo album. Si chiama Kamikaze, contiene 13 canzoni e, tra queste vi è la colonna sonora del Nuovo film Marvel, "Venom"(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 17:22:00 GMT)