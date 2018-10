Computer vision ed intelligenza artificiale | un metodo automatico per contare i pesci del

meteoweb.eu

: Computer vision ed intelligenza artificiale per contare i pesci del mare - dazebao : Computer vision ed intelligenza artificiale per contare i pesci del mare - ritsa68 : Dazebao News - Computer vision ed intelligenza artificiale per contare i pesci del mare - cberrets : RT @TalentGardenit: .@Intel_IRL entra a far parte della community di #TAGDublin con uno spazio innovativo e la fornitura di tecnologia #AI/… -

(Di martedì 16 ottobre 2018) In un recente articolo, pubblicato sulla rivista Scientific Report, un team internazionale di ricercatori coordinato dall’Istituto di scienze marine del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Imar) di La Spezia, in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), l’Università Politecnica della Catalogna ed il Consiglio superiore di ricerca scientifica spagnolo (Csic), dimostra come lae l’siano in grado di cambiare il modo in cui valutiamo l’abbondanza delle specie ittiche e le sue variazioni temporali. “La tecnica messa a punto si basa su unalogia di apprendimentosuperato, ovvero un insieme di processi matematici che permettono aidi imparare a riconoscere ein modoindividui fotografati nel loro ambiente ...