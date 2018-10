Compagni di scuola | 30 anni fa il film cult di Carlo Verdone | l' omaggio affettuoso del

Foggia - Francesco mangerà con i Compagni : sarà assistito da tirocinanti di una scuola per operatori sanitari : Francesco avrà un operatore al fianco che gli permetterà di mangiare a scuola. Dopo le polemiche e la denuncia della mamma Loredana De Cata, è stata trovata una soluzione. L’alunno di 11 anni infatti, iscritto alla quinta elementare dell’Istituto Santa Chiara-Paola-Altamura di Foggia, a causa della sua disabilità (una paralisi cerebrale infantile) ha bisogno di un assistente che lo imbocchi durante il pranzo. Un servizio che però ...

Tragedia alla scuola sottufficiali guardia di finanza - giovane allievo muore davanti ai Compagni : L'Aquila - E' morto improvvisamente Simone Sivo, 26 anni, originario della provincia di Napoli, davanti ai compagni di corso per un improvviso malore. La Tragedia si è consumata all’interno della scuola ispettori sottufficiali delle Fiamme gialle di Coppito (L'Aquila) portando profondo dolore e incredulità all'interno della scuola. A dare l’allarme sono stati gli stessi compagni dell’88.mo Corso, “Dobrej II”, che ...

Scrive una frase disperata sul muro della scuola : la risposta dei Compagni è commovente : "Per me non c'è nessun posto": questa la scritta apparsa al Liceo Brocchi. Il preside dell'istituto ha deciso di non denunciare il fatto e di cogliere la provocazione insieme a tutti gli alunni

Studente lascia una scritta disperata sul muro della scuola : i Compagni reagiscono così : E' successo in un liceo di Bassano del Grappa: vista la scritta sulla parete esterna dell'edificio, gli altri alunni hanno...

LECCO - BIMBO AGGRESSIVO A SCUOLA : Compagni ANCORA A CASA/ Protesta avanti fino a nuovo insegnante di sostegno : LECCO, BIMBO violento a SCUOLA: i COMPAGNI scioperano e disertano le lezioni per volere delle loro famiglie esasperate per la situazione delicata. Interviene il sindaco.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 20:23:00 GMT)

Lecco - bimbo violento a scuola : i Compagni scioperano/ Aggressioni in classe : le famiglie "situazione grave" : Lecco, bimbo violento a scuola: i compagni scioperano e disertano le lezioni per volere delle loro famiglie esasperate per la situazione delicata. Interviene il sindaco.(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 18:51:00 GMT)

Stuprata dai Compagni di scuola - lo racconta ai prof ma loro cercano di farla abortire : La terribile storia di una 16enne vittima di uno stupro di gruppo nei locali dell'istituto. Dopo aver denunciato i suoi compagni di scuola ai prof , le autorità scolastiche l'hanno minacciata imponendole il silenzio e infine hanno cercato di farla abortire quando hanno scoperto che era incinta.Continua a leggere

Ex Compagni di scuola e prof della Ferragni raccontano : "Ecco chi era prima della fama" : Ora è una fashion blogger e influencer da 15 milioni di follower su Instagram, ma a scuola chi era Chiara Ferragni ? compagni di banco e insegnanti rispondono al quesito. In primis, era la sosia, o ...

Torino : bimbo non vaccinato separato dai Compagni di scuola e messo in isolamento : Il bambino, di 4 anni, è regolarmente iscritto alla scuola dell'Infanzia Arcimboldo di Settimo Torinese, ma gli è stato impedito di entrare in aula insieme ai suoi compagni.Continua a leggere

Sconfigge la leucemia - ma non può tornare a scuola : i Compagni non sono vaccinati : I LUOGHI COMUNI SUL VACCINOI LUOGHI COMUNI SUL VACCINOI LUOGHI COMUNI SUL VACCINOI LUOGHI COMUNI SUL VACCINOI LUOGHI COMUNI SUL VACCINOI LUOGHI COMUNI SUL VACCINOI LUOGHI COMUNI SUL VACCINOI LUOGHI COMUNI SUL VACCINOI LUOGHI COMUNI SUL VACCINOI LUOGHI COMUNI SUL VACCINOIl piccolo Andrea, 8 anni, oggi avrebbe potuto, finalmente, riprendere ad andare a scuola, giocare, incontrare gli amichetti, fare sport. A vivere la sua vita, quella che aveva ...