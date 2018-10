Commissione UE vuole esaminare situazione e poi decidere

L’ex primo ministro finlandese Alexander Stubb vuole fare il candidato presidente della Commissione Europea per il PPE : L’ex primo ministro finlandese Alexander Stubb ha annunciato che intende presentarsi come candidato presidente della Commissione Europea per il Partito Popolare Europeo (PPE), il principale gruppo politico europeo di centrodestra. Il PPE sceglierà il suo candidato ufficiale nel corso di The post L’ex primo ministro finlandese Alexander Stubb vuole fare il candidato presidente della Commissione Europea per il PPE appeared first on Il ...

La Commissione Ue vuole creare una polizia di frontiera europea per il controllo dei flussi migratori : Secondo quanto rivelato questa mattina dal quotidiano spagnolo El Paìs, la Commissione Ue nella giornata di mercoledì 12 settembre annuncerà i dettagli di un progetto legislativo volto a creare una vera e propria polizia di frontiera europea. Il progetto,inoltre, prevede la trasformazione del controllo dei flussi migratori irregolari da competenza nazionale, in capo ai singoli Stati membri, in una competenza dell'Unione europea.Continua a leggere

La Commissione europea vuole eliminare il cambio tra ora legale e ora solare : La Commissione europea presenterà una proposta legislativa per porre fine all’ora legale. O meglio, per interrompere il doppio cambio dell’ora ed estendere l’orario estivo a tutto l’anno. L’annuncio arriva direttamente dal suo presidente, Jean-Claude Juncker, in un’intervista alla tedesca Zdf. “Milioni di cittadini ci hanno detto che non vogliono p...

Diciotti - Commissione Ue : “Per andare in Albania ci vuole il consenso dei migranti” : Per la redistribuzione dei migranti, “quando si tratta di accordi bilaterali tra uno Stato membro” dell’Unione Europea e un “Paese terzo“, come l’Albania, è necessario “il consenso delle persone” a fare domanda di asilo in un Paese diverso da quello di arrivo. A fare il punto sull’iter di ricollocamento, è una portavoce della Commissione Ue che così ha commentato il caso Italia-Albania. A ...

L'Italia ha già deciso quale poltrona vuole nella prossima Commissione Ue : ... tra cui la ministra della Difesa Ursula von der Leyen , che ha il vantaggio di essere donna, e il ministro dell'Economia Peter Altmaier, che è stato a lungo il più fidato consigliere alla ...

Merkel vuole tedesco capo Commissione Ue : ANSA, - BERLINO, 22 AGO - Il presidente della Bundesbank, Jens Weidmann, ha dato la sua disponibilità a Angela Merkel come candidato tedesco successore di Mario Draghi alla guida della Bce, ma per la ...