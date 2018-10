Commissario esterno per la sanità | Fanelli | Pd | | ' Fallimento politico del presidente

Genova - pm : numero indagati può aumentare | Autostrade : "Tutti sanno fare i ponti - noi più veloci" | Toti : "No a un Commissario esterno" : Il procuratore capo Cozzi annuncia che gli indagati per il crollo del ponte Morandi potrebbero essere più di 20. Il governatore Toti: "Diciamo no a un commissario che viene da fuori". L'a.d. di Atlantia e Autostrade, Giovanni Castellucci: "Questi non sono ponti di complessità tecnica particolarmente elevata".