wired

: Come velocizzare lo smartphone vecchio: 10 consigli per Android - antocalderone : Come velocizzare lo smartphone vecchio: 10 consigli per Android - MilanoCitExpo : Come velocizzare lo smartphone vecchio: 10 consigli per Android #DipartimentoInnovazioneTecnologia… -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Dieci modi perunlentoAttiva comandi che ti servonoSpegni loAggiorna sistema operativoUsa le app liteUsa Google FotoRipulisci file inutiliElimina tutti gli effetti visiviUsa microsd veloceReset di fabbricailche ormai conta le sue primavere sulle dita di una mano e più? Se non sei interessato ad avere sempre l’ultimo modello in piazza e preferisci sfruttare il più possibile le potenzialità di un acquisto, soprattutto se costamezzo stipendio, allora ci sono alcuni semplici accorgimenti da seguire. Abbiamo raccolto dieciper donare letteralmente nuova vita al tuo, che ritornerà competitivo e arzillo. 1 – Spegnilo quando non lo usi Partiamo davvero dalle basi. Lasciare losempre acceso è pocoabile perché, è presto detto, non gli si concede mai ...