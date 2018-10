Collo da tablet | il dolore alla cervicale è un’epidemia | chi è a rischio

dilei

: Troppi smartphone e tablet: il «collo da tablet» è ormai un’epidemia: cosa fare - Corriere : Troppi smartphone e tablet: il «collo da tablet» è ormai un’epidemia: cosa fare - infoitsalute : Troppi smartphone e tablet: il «collo da tablet» è ormai un’epidemia - miumiu_dim : RT @Corriere: Troppi smartphone e tablet: il «collo da tablet» è ormai un’epidemia: cosa fare -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Ildaè un problema sempre più diffuso, caratterizzato da un intensoche mette ail nostro benessere. Ribattezzato iPad neck, presenta dei sintomi ben precisi, come fastidio intenso al, sensazione di indolenzimento alle spalle e una sensazione generale di malessere. Tutto deriva da un uso prolungato dio smartphone che ci costringono ad assumere una posizione sbagliata, con conseguenze per la nostra salute. A, secondo alcuni studi, sono soprattutto le donne, quasi il doppio rispetto agli uomini a soffrire di questo disturbo. Ilsolitamente si presenta quando si trascorrono ore ad utilizzare un dispositivo, mantenendo una postura sbagliata. Spesso infatti si è seduti a terra o su una sedia, con ilo lo smartphone posato sulla panca o sulle gambe. In questo modo si va incontro ad una rigidità di, braccia, ...