Colazione nella spazzatura? Vademecum anti-spreco

(Di martedì 16 ottobre 2018) Il 99% delle famiglie italiane si sforza di ridurre loalimentare, ma oltre un quarto dei nuclei familiari non riesce a trovare un modo facile per prevenire inutili avanzi e sprechi. Questa difficoltà sembra applicarsi in modo particolare alla: oltre l’80% delle famiglie intervistate dichiara infatti che è durante il primo pasto della giornata che si buttano via cereali e pane. I motivi? Porzioni esagerate per il 28% degli intervistati, una conservazione non perfetta che rende i cereali molli e poco piacevoli per il consumo (30%), sbriciolamento dei fiocchi (24%). Con il risultato che il 31% delle famiglie non consuma (e alla fine elimina) circa mezza scatola di cereali (se non di più) al mese. In pratica, ogni mese in Italia finisceil corrispettivo di 800 scatole da 500g di cereali. E ciò accade anche se il 75% delle famiglie si impegna a pesare i ...