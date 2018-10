Clima | a rischio i siti Unesco di Venezia | Ferrara e la Torre di Pisa

meteoweb.eu

: RT @arch_barbagli: Clima, in Italia 7 nuove aree costiere a rischio inondazione #arezzo Redazione - elisa24102 : RT @arch_barbagli: Clima, in Italia 7 nuove aree costiere a rischio inondazione #arezzo Redazione - maxfurini : RT @arch_barbagli: Clima, in Italia 7 nuove aree costiere a rischio inondazione #arezzo Redazione - arch_barbagli : Clima, in Italia 7 nuove aree costiere a rischio inondazione #arezzo Redazione… -

(Di martedì 16 ottobre 2018), ladi, la basilica di Aquileia sono i“patrimonio dell’Umanità dell’più minacciati dall’innalzamento del livello del mare, e restano poche possibilità di salvarle entro il 2010, quando potrebbero sparire. Lo afferma uno studio pubblicato su Nature Communcations, che indica le quattro località italiane in cima a una lista che include Rodi, Tiro e Efeso. “Talisi trovano lungo la costa adriatica, dove i livelli del mare sono i più alti”, spiega lo studio, collegando ilal cambiamentotico in atto. Nel 2013 l’Onu ha stimato che il livello degli oceani potrebbe di ben 76 centimetri per la fine del secolo. Ma studi recenti – prendendo in considerazione la riduzione delle calotte glaciali, causa decisiva dell’innalzamento del livello del mare – indicano quelle previsioni come ...