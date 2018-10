Claviere | Salvini non accetta le scuse | Dalla Francia offesa senza precedenti

ilgiornale

(Di martedì 16 ottobre 2018) Con ledei francesi, Matteoci fa ben poco. Di sicuro non è intenzionato adrle. Dopo che alcuni agenti della gendarmerie hanno sconfinato nei boschi di, in Piemonte, per scaricarci due africanipermesso di soggiorno, il ministro dell'Interno vuole che gli organismi internazionali, in primis l'Unione europea e l'Onu, prendano una posizione netta contro Emmanuel Macron che, ormai da tempo, sta respingendo illegalmente i clandestini in Italia. "Quanto successo aè un'nei confronti del nostro Paese - tuona il vice premier leghista - e mi chiedo se gli organismi internazionali non trovino 'vomitevole' lasciare delle persone in una zona isolata,assistenza esegnalazioni".Ieri sera la prefettura del Dipartimento delle Alte Alpi ha provato a circoscrivere il blitz di venerdì notte con una nota in cui addossava ...