Claviere | pm indagano su un altro sconfinamento | “Il 2 agosto controlli della polizia

ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 ottobre 2018) Non c’è stato soltanto lodel 13 ottobre, notato dagli agentiDigos nella zona di Cesana. La procura di Torino indaga infatti su unepisodio che risale al 2in cui le forze dell’ordine francesi hanno controllato in territorio italiano due cittadini residenti a, in provincia di Torino, a due chilometri dal confine. Un terzo episodio che arriva dopo quello di venerdì scorso – quando un mezzofrancese è stato fotografato al confine mentre faceva scendere un paio di uomini in una zona boschiva – e quello del 30 marzo 2018, quando i doganieri francesi hanno fermato un uomo di nazionalità nigeriana alla stazione di Bardonecchia. Un fatto quest’ultimo sul quale la Procura di Torino ha aperto un’indagine già nell’aprile scorso. Dopo le richieste di chiarimento partite da Roma, lunedì sera Parigi ha fornito la ...