Classifica Fimi | Alessandra Amoroso debutta al primo posto a 10 anni da Amici Secondo

Alessandra Amoroso e Valerio Scanu dominano la Classifica Fimi/Gfk : Al vertice ci sono Alessandra Amoroso e Valerio Scanu. I due cantanti dominano la classifica Fimi/Gfk di questa settimana, occupando

Classifica Fimi del 12 ottobre : Alessandra Amoroso e Valerio Scanu in vetta - i Maneskin dominano ancora tra i singoli : Debutta al primo posto della Classifica FIMI del 12 ottobre l’album “10” di Alessandra Amoroso che festeggia così i suoi primi dieci anni di carriera che ha voluto ricordare con questo album di inediti uscito lo scorso 5 ottobre in seguito al primo singolo estratto “La stessa” e lo stesso giorno del secondo singolo “Trova un modo” scritta da Roberto Casalino. Al secondo posto troviamo Valerio Scanu con “DIECI”, anche lui con il nuovo album ...

Classifica Fimi del 5 ottobre col trionfo della Dark Polo Gang sui TheGiornalisti e le new entry Tiromancino e Berté : Una Classifica Fimi del 5 ottobre 2018 ricca di novità che esordiscono nella top5, questa settimana tutta all'insegna della musica italiana tra trap, pop e cantautorato. Il primato dei TheGiornalisti col nuovo album Love, che una settimana fa aveva esordito prevedibilmente in vetta alla Classifica tra i più venduti in Italia, è durato una sola settimana: il successore di Completamente Sold Out cede il passo alla più forte delle new entry ...

Classifica Fimi del 28 settembre con Thegiornalisti in vetta : Love è l’album più venduto : I Thegiornalisti in testa alla Classifica Fimi del 28 settembre. Pochi giorni dopo il lancio di Love, il loro nuovo album in studio, i Thegiornalisti scalano la Classifica Fimi e conquistano la vetta pur essendo una new entry. Vincono su Laura Pausini, Malika Ayane ed Eminem, ma sono tallonati da Sinatra di Gué Pequeno e Living the dream di Slash. Il trio romano di Felicità pu**ana e Questa nostra stupida canzone d'amore ha toccato ieri, ...

Guè Pequeño in Classifica Fimi subito 1° con Sinatra - Ultimo risale dopo il rilascio di Cascare nei tuoi occhi : Guè Pequeño in classifica Fimi conquista immediatamente la vetta con Sinatra, album che ha rilasciato il 14 settembre scorso e che ha voluto arricchire con il rilascio di Bling Bling, singolo che ha portato in radio nella medesima giornata dell'approdo sul mercato del nuovo disco. subito primo con Sinatra, Guè si è piazzato davanti a Eminem che conquista la seconda posizione con Kamikaze, mentre sul terzo gradino del podio troviamo 68. A ...

68 - il nuovo lavoro di Ernia - è primo nella Classifica Fimi : A solo una settimana dalla sua uscita, il nuovo album di Ernia, ex membro della Troupie d'Elite, ha toccato il podio nella classifica Fimi superando artisti come Eminem e Caparezza, inoltre i singoli del disco hanno raggiunto molte visualizazzioni sia su Youtube che su Sopitfy. Per 68 dunque un ottimo esordio su vari canali e piattaforme. Per Ernia prima posizione nella classifica Fimi e boom di views su Youtube e Spotify Il nuovo album di ...

68 - il nuovo lavoro di Ernia - è primo nella Classifica Fimi : A solo una settimana dalla sua uscita, il nuovo album di Ernia, ex membro della Troupie d'Elite, ha toccato il podio nella classifica Fimi superando artisti come Eminem e Caparezza, inoltre i singoli del disco hanno raggiunto molte visualizazzioni sia su Youtube che su Sopitfy. Per 68 dunque un ottimo esordio su vari canali e piattaforme. Per Ernia prima posizione nella classifica Fimi e boom di views su Youtube e Spotify Il nuovo album di ...

Da Ernia a Alessio Bernabei in Classifica Fimi del 14 settembre - tante new entry nella top10 album : Debutta al quarto posto Alessio Bernabei in classifica Fimi del 14 settembre, fermandosi appena fuori dal podio col nuovo album in studio Senza Filtri. Il giovane interprete di Tarquinia ed ex leader dei Dear Jack ormai solista dal 2015, che ha presentato il nuovo lavoro ai microfoni di OM la scorsa settimana, ha esordito in una top10 ricca di novità e dominata dal un'altra new entry, 68 di Ernia. Al secolo Matteo Professione, tra le voci ...

Kamikaze di Eminem primo in Classifica Fimi del 7 settembre spodesta Ariana Grande - Giusy Ferreri resiste tra i singoli : Eminem primo in classifica Fimi del 7 settembre col nuovo album Kamikaze: il verdetto delle rilevazioni sulle vendite dell'ultima settimana è tanto prevedibile quanto inevitabile. Lanciando senza preavviso il nuovo disco in studio lo scorso 31 agosto, il rapper di Detroit si è assicurato un riscontro di pubblico ingigantito dall'effetto sorpresa, già utilizzato prima di lui da artisti del calibro di Beyoncé e Rihanna. Kamikaze, che arriva ...

Ariana Grande in vetta alla Classifica Fimi - ancora regina con Sweetener davanti a Irama e Capo Plaza : Ariana Grande in vetta alla classifica Fimi si conferma regina della chart a poche settimane dal rilascio del nuovo disco di inediti che la vede protagonista del mercato discografico con Sweetener. ancora da definire il tour di supporto al disco, con le date italiane ancora da decidere. Al secondo posto ritroviamo Irama, re assoluto della rotazione radiofonica con il brano Nera. Il singolo è anche risultato il più ascoltato in Spotify, ...

Debutto al vertice per Sweetener di Ariana Grande primo nella Classifica Fimi del 24 agosto : Ottimo esordio per Sweetener di Ariana Grande primo nella classifica Fimi del 24 agosto: il quarto album della popstar appena venticinquenne, ufficialmente rilasciato lo scorso venerdì 17 agosto, debutta direttamente al vertice tra i più venduti in Italia. Secondo le rilevazioni di GfK Retail and Technology, Sweetener di Ariana Grande è stato il disco di maggior successo commerciale nel nostro Paese nella settimana dal 17 al 23 agosto. Un ...