Cina | l' inflazione cresce in linea con le attese

finanza.lastampa

: Inflazione Cina: prezzi al consumo e alla produzione in linea con le attese - ForexBorse : Inflazione Cina: prezzi al consumo e alla produzione in linea con le attese - mitsouko1 : Terrificante! Ma sai, paghiamo la 'protezione', da guerre, da inflazione, dalla globalizzazione, dalla Cina che ci… - new_EconoMIA : La Cina aggira i #Dazi di Trump e continua a crescere - #BilanciaCommerciale #Borsa #CasaBianca #CrescitaCinese… -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Prezzi al consumo ancora in salita innel mese di settembre. Secondo il National Bureau of Statistics, l'ha registrato un aumento mensile dello 0,7% come nel mese precedente ed in ...