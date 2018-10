Cina | enti locali hanno occultato ' iceberg' debiti da 6mila mld dlr

TRUMP VS PUTIN : “COINVOLTO IN DELITTI E AVVELENAMENTI”/ Rubio : “assassini anche leader Cina e Siria” : TRUMP cho su PUTIN: "probabilmente" coinvolto in avvelenamenti i assassini ma non negli Usa. Le sue parole in una intervista a 60 minutes della Cbs, le parole su Russiagate e clima.(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 11:30:00 GMT)

Cadono calCinacci a piazza del Gesù : studenti Foscolo entrano dal Genovesi : Recinzioni attorno all'Istituto scolastico Foscolo a causa della caduta di calcinacci di ieri sera. Gli studenti stamattina sono entrati dalla scuola Genovesi per motivi disicurezza 'C'è un problema ...

“Cristina Parodi ha corna quante lentiggini”/ Video - bufera Sonia Avolio : a rischio nella giunta di CasCina? : "Cristina Parodi sei piena di corna": Cascina, l'attacco choc di Sonia Avolio, assessore della giunta leghista di Susanna Ceccardi in quota Fratelli d'Italia, dopo le accuse a Salvini. (Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 20:47:00 GMT)

Real Madrid : offertona dalla Cina per Benzema. Florentino ci pensa : Real Madrid – A rivelare l’indiscrezione è lo spagnolo “Don Balon“, che afferma come nell’ufficio di Florentino Perez sia giunta un’offertona dalla Cina per Benzema. L’attaccante, al Real da ormai 10 stagioni, sarebbe finito nel mirino di una squadra cinese, anche se il quotidiano online iberico non fornisce notizia su chi sia il club in […] L'articolo Real Madrid: offertona dalla Cina per Benzema. ...

Centinaia di mediCinali scaduti all'interno della Casa della Salute di Subbiano : scattano le denunce : La morfina è stata trovata all'interno di armadietti. Incustodita e alla portata di chiunque. Ma oltre alla leggerezza nella conservazione di questo farmaco è saltato anche fuori che una parte delle ...

Tim Cook in Cina - i maligni sospettano per chip spia e vendite iPhone XS deludenti - : ... moltiplicati nell'era Trump, spesso Tim Cook in Cina sembra ricoprire un ruolo di mediatore ad altissimi livelli tra politica e amministrazione dei due Paesi. Secondo quanto diffuso dal The ...

Cina - test di volo imminenti per il bombardiere strategico Hong-20 : Il bombardiere strategico a lungo raggio Xian Hong-20 della Cina si appresta a compiere il suo primo test di volo. E' quanto ha annunciato poche ore fa la televisione di stato cinese. 'L'Aviation ...

Li Keqiang : la Cina continuerà a risultare attraente per gli investimenti stranieri : La parte cinese accoglie con favore le imprese di tutto il mondo, comprese quelle tedesche, affinché colgano l'opportunità di investire in Cina, favorendo lo sviluppo comune e il vantaggio reciproco.

Università Salerno fuCina di talenti : lectio di cinema con Genovese : Il fascino dell'idea, del raccontare storie, perché 'nella commedia c'è tutto, il comico e il drammatico. C'è la vita': delinea così la sua urgenza espressiva il regista, sceneggiatore e scrittore ...

Interpol - presidente indagato per tangenti in Cina/ Ultime notizie - sotto protezione moglie e figlia : Cina, presidente Interpol "scomparso" indagato per tangenti: Ultime notizie, Meng Hongwei ha inviato una lettera di dimissioni all'organizzazione. Imbarazzo per Pechino.(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 15:55:00 GMT)

INTERPOL - PRESIDENTE INDAGATO PER TANGENTI IN Cina/ Ultime notizie - si è dimesso : imbarazzo Pechino : CINA, PRESIDENTE INTERPOL "scomparso" INDAGATO per TANGENTI: Ultime notizie, Meng Hongwei ha inviato una lettera di dimissioni all'organizzazione. imbarazzo per Pechino.(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 10:09:00 GMT)

Cina : ex presidente Interpol indagato per tangenti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

MediCina - l’esperto : “Il sogno degli oculisti è far rivedere i non vedenti più da vicino” : oculisti e genetisti insieme “per comunicare direttamente con i pazienti – non vedenti o gravemente ipovedenti – informandoli sulle tecnologie più recenti esistenti” o in prossimo divenire sviluppate per farli “riemergere dal buio”. E’ l’obiettivo del ‘Macula Today 2018’ che si svolgerà il 15 ottobre a Roma. Un evento promosso dalla Fondazione ‘Macula & ...

"Fermo e Pasta" ai blocchi di partenza. Piazza del Popolo pronta a ospitare otto cuochi - gli studenti del Carlo Urbani e la cuCina gluten ... : Perciò voglio fare i miei complimenti a tutti per questo evento che ha sì come obiettivo quello di animare il centro storico ma anche aiutare l'economia del nostro territorio.' 'Una manifestazione ...