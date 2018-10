Cina | come convivere con la nuova superpotenza globale L’alternativa è essere travolti

La Cina non userà lo yuan come clava contro gli Usa : La Cina non è impegnata in una svalutazione competitiva e non intende usare il tasso di cambio della sua valuta, lo yuan, come 'uno strumento per gestire le frizioni commerciali'. Lo ha dichiarato il ...

Ecco come la Cina spinge sulle tecnologie nel lavoro : Nel 2011, anno in cui la Cina ha sorpassato il Giappone divenendo la seconda più grande economia del mondo, molte imprese straniere e domestiche cominciavano a patire l'aumento dei costi di ...

Tonnetto : come cuCinarlo : Quando si parla di “Tonnetto” si fa riferimento a tante varietà e misure. Parlare di Tonnetto rosso è difficile: tutti i tonnetti hanno carni rosse e compatte e sono in grado di regalare ricette di grande effetto. (altro…) The post Tonnetto: come cucinarlo appeared first on Idee Green.

Snoop Dogg in cuCina (come Gwyneth Paltrow?) : Il libro di cucina di Snop DoggIl libro di cucina di Snop DoggIl libro di cucina di Snop DoggIl libro di cucina di Snop DoggIl libro di cucina di Snop DoggDopo una vita sregolata fatta di successi ma anche periodi in prigione e problemi con la giustizia, ora Snop Dogg è il perfetto uomo di casa americano: vive stabilmente a Los Angels con la moglie Shante Broadus che era la sua ragazza già al liceo, tre figli e un nipote. Fanatico della forma ...

21 stanze e Kate come viCina - è pronta la casa da sogno di Harry e Meghan : 21 stanze e Kate Middleton come vicina. La casa da sogno di Harry e Meghan Markle è finalmente pronta. I duchi di Sussex dopo le nozze si erano trasferiti nel Nottingham Cottage, dove il secondogenito di Diana ha vissuto dal 2013, ora però sono pronti ad iniziare una nuova vita insieme in una residenza da sogno. L’appartamento si trova a Kensington Palace, in una delle zone più ricche ed esclusive di Londra. La ristrutturazione ...

Francia - il governo patroCina un corso per insegnare alle donne come chiedere un aumento : PARIGI - Il governo francese ha deciso di patrocinare una formazione che dovrebbe insegnare alle donne come trattare e ottenere aumenti di stipendio. Oltralpe la differenza salariale tra uomini e ...

Microspie nei chip dei server - ecco come la Cina spia le aziende tecnologiche Usa : (Foto: Anton Novoderezhkin\TASS via Getty Images) chip piccolissimi inseriti nei server usati dai big dell’hi-tech americani, tra i quali Apple e Amazon. Microscopici cavalli di troia con cui la Cina spierebbe le attività dei colossi, senza perpetrare attacchi hacker e riducendo al minimo il rischio di essere intercettati in tempi brevi. Al minimo, certo, ma non ridotti a zero, tant’è che questa pratica è stata scovata da un’inchiesta condotta ...

LIVE Italia-Cina - Mondiali volley femminile 2018 in DIRETTA : a che ora inizia la partita oggi e come vederla in tv : oggi giovedì 4 ottobre si gioca Italia-Cina, incontro valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Sapporo (Giappone) le azzurre chiudono la prima fase della rassegna iridata affrontando le Campionesse Olimpiche in un incontro molto importante per il prosieguo della nostra avventura in questa manifestazione: portare a casa il successo significherebbe aumentare notevolmente le possibilità di accedere alla Final Six visto che tutti i ...

GRADUATORIA TEST MEDICina 2018 - PUNTEGGI SU UNIVERSITALY/ Ultime notizie - come funziona lo scorrimento : GRADUATORIA TEST MEDICINA 2018, PUNTEGGI online su UNIVERSITALY: Ultime notizie e modalità di immatricolazione all'Università. Idonei, assegnati, prenotati e in attesa. È finalmente giunto il giorno tanto atteso per tutti gli aspiranti studenti del primo anno di MEDICINA e Chirurgia: sul sito UNIVERSITALY è disponibile da questa mattina la GRADUATORIA online dei TEST d’ingresso tenuti ad inizio settembre, con PUNTEGGI finalmente coniugati ...

La NASA segnala asteroide in avviCinamento alla Terra grande come il Big Ben - : La NASA, l'agenzia aerospaziale statunitense, ha segnalato l'avvicinamento del grande asteroide SP1 con un diametro di 70-160 metri. L'oggetto spaziale è stato scoperto per la prima volta il 19 ...