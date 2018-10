Ciclista inglese ucciso con una fucilata da un cacciatore sulle Alpi francesi

Blastingnews

(Di martedì 16 ottobre 2018) Una domenica di sangue e sconcerto quella appena passata, nei boschivicino al confine con la Svizzera, nella zona di Les Gets, dove la vittima gestiva un piccolo ristorante. Sembra un anno particolarmente infausto e infelice per la caccia, sono gia' molti gli incidenti segnalati da quando è stata aperta la stagione venatoria. Ancora poco si sa di questo incidente avvenuto nella giornata di domenica 14 ottobre, i funzionari locali stanno cercando di ricostruire la vicenda, quello che hanno dichiarato è che la vittima, Marc Sutton, di 34 anni stava percorrendo un sentiero in bicicletta quando è stato raggiunto da un colpo di fucile sparato accidentalmente. La vittima di 34 anni era in bicicletta su un sentiero molto conosciutoNon era un neofita della mountain bike, grande appassionato di ciclismo e montagna, quando chiudeva il suo locale nella ...