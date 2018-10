Chieti | scopre il tradimento della moglie col consuocero | rissa al ristorante

Blastingnews

: RT @msn_italia: Chieti, scopre che la moglie lo tradisce con il consuocero: cena di famiglia finisce in rissa - gen_napoli : RT @msn_italia: Chieti, scopre che la moglie lo tradisce con il consuocero: cena di famiglia finisce in rissa - LINARICCI1 : Cose da pazzi???????? - msn_italia : Chieti, scopre che la moglie lo tradisce con il consuocero: cena di famiglia finisce in rissa -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Una vicenda tanto curiosa quanto assurda VIDEO si è consumata nei giorni scorsi nel comune di Torrevecchia Teatina, piccolo comune in provincia di, in Abruzzo. Quella che doveva essere una festa presso unzona si è trasformata in una vera e propriain famiglia. La causazuffa avvenuta durante la festa di compleanno, secondo quanto riferisce il quotidiano Il Messaggero, è stato ilda partedi un uomo con il suo. Così, dalle parole, si è passati ben presto alle mani. I proprietari del locale e gli altri commensali si sono trovati costretti ad allertare addirittura le forze dell'ordine.: si doveva festeggiare un compleanno, la serata si trasforma in unaNel corsoserata, infatti, è stato necessario l'intervento di polizia, carabinieri e pronto soccorso per sedare quella che si è ...