CHIESA ORTODOSSA | E’ SCISMA Metropolita di Mosca annuncia il distacco dal patriarcato di

La CHIESA ORTODOSSA russa ha interrotto i legami con il Patriarcato di Costantinopoli : è il più grave scisma nella CHIESA ORTODOSSA da oltre un secolo : La Chiesa ortodossa russa ha annunciato di aver ufficialmente interrotto le relazioni con il Patriarcato di Costantinopoli, la Chiesa ortodossa con sede a Istanbul, in Turchia, considerata la più autorevole e prestigiosa tra le varie chiese ortodosse.

La CHIESA ORTODOSSA russa rompe le relazioni con Costantinopoli - : Il Santo Sinodo della Chiesa ortodossa russa ha deciso di sospendere il legame eucaristico con il Patriarcato di Costantinopoli. Lo ha reso noto il metropolita Hilarion, capo dipartimento dei legami

Discusso da Putin lo scisma della CHIESA ORTODOSSA in Ucraina al Consiglio di sicurezza - : Nella riunione sono state inoltre affrontate le questioni d'attualità della politica interna russa, in particolare i temi legati all'economia e al welfare. Sono state anche discusse questioni

Patriarca di Costantinopoli : "CHIESA ORTODOSSA Ucraina indipendente da Mosca"/ Il nuovo 'scisma' d'Oriente : 'Scisma" nella Chiesa d'Oriente: Patriarca di Costantinopoli annuncia "indipendenza della Chiesa Ortodossa di Ucraina da quella di Mosca". Le reazioni: nuovo scontro Russia-Kiev

Il Patriarca di Costantinopoli ha ufficialmente riconosciuto l'indipendenza della CHIESA ORTODOSSA ucraina : Il Patriarca della Chiesa ortodossa di Costantinopoli, Bartolomeo, ha ufficialmente deciso di rendere "autocefala", cioè indipendente, la Chiesa ortodossa ucraina, che finora dipendeva formalmente da quella russa. Era una decisione che si aspettava da alcuni giorni e che ha prodotto immediatamente delle

scontro Russia-Ucraina. E la CHIESA ORTODOSSA prepara lo scisma epocale : La furia di Mosca è dovuta al fatto che la perdita di Kiev azzopperebbe il sogno neoimperialista di Vladimir Putin, che vorrebbe la Russia come guida del mondo ortodosso e il suo governo come la

È scontro Russia-Ucraina. E la CHIESA ORTODOSSA prepara lo scisma epocale : Che si fosse arrivati alle strette lo si era capito già il mese scorso, quando la Chiesa russa ha eliminato qualunque riferimento al patriarca ecumenico Bartolomeo I - la guida spirituale della fede ortodossa - dalle proprie preghiere. Ora Mosca minaccia di rompere completamente con la Chiesa madre di Costantinopoli, provocando potenzialmente il più grande scisma del mondo cristiano dal 1054, quando occidente e oriente si separarono. Il motivo è

La CHIESA ORTODOSSA rischia lo scisma : Sarebbe il più grave tra i cristiani dal 1054: i patriarchi di Mosca e Costantinopoli litigano sul futuro dell'Ucraina, in uno scontro in cui la geopolitica di Putin si incrocia con tradizioni millenarie

La minaccia dello scisma della CHIESA ORTODOSSA di Kiev e gli scenari geopolitici ed economici : Dall'est soffia la minaccia dello scisma della Chiesa ortodossa di Kiev con la possibile autocefalia della Chiesa ortodossa ucraina ovvero con la richiesta di una Chiesa nazionale indipendente dal

La CHIESA ORTODOSSA tra religione e politica : Intanto Filarete Deniseko, approfittando dei vari stati d'animo che, tra politica e spiritualità, stanno mettendo sottosopra il mondo dell'ortodossia, si è autoproclamato patriarca di Kiev, ma la