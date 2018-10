Chiara Ferragni e Fedez | Leone operato a un orecchio

ilgiornale

(Di martedì 16 ottobre 2018)sono volati negli Stati Uniti per festeggiare il ventinovesimo compleanno del rapper, ma anche per permettere al piccolodi liberarsi di una piccola problematica presente sin dalla nascita. Come riportano entrambi i genitori, attraverso la piattaforma di Instagram, il bambino è stato sottoposto a un intervento non invasivo e di rapida soluzione. L'operazione, avvenuta al Children"s Hospital di Los Angeles, ha consentito l'inserimento di due piccoli tubicini all'interno delle orecchie di. Una necessità tecnica utile a eliminare del liquido presente sin dalla nascita e che, con il tempo, avrebbe potuto causargli un abbassamento o una perdita dell'udito. Visualizza questo post su Instagram This morning our little Leo got a very fast procedure at Children"s Hospital to get eartubes in his ears to get rid of some liquid he"s had since he was ...