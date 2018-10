Chi sono le 6 donne di #Romadicebasta che sfidano Virginia Raggi sul degrado : “Questo stato di cose non è un destino ineluttabile al quale dobbiamo consegnarci in silenzio”, spiegano le sei donne che a maggio dell’anno scorso hanno dato vita al movimento Tutti per Roma, Roma per tutti. All’inizio un semplice gruppo chiuso su Facebook, un gruppo apolitico, lo specificano, per combattere il lassismo dell’amministrazione Raggi. Poi qualcosa in più, il gruppo si allarga, la voce si ...

Le verità di Mirabelli : “Donnarumma? Mi sono pentito. Bonucci? Doveva Chiudere la carriera al Milan ma…” : Le verità di Mirabelli in merito al suo anno di Milan: l’aver riunito i fratelli Donnarumma è ciò di cui si è pentito, l’addio di Bonucci non è andato secondo i piani Ospite della trasmissione ‘Processo’, in onda su 7Gold, l’ex direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli ha svelato alcuni retroscena sul suo anno passato come dirigente rossonero. Insieme a Fassone, Mirabelli è stato uno degli uomini di ...

Chi sono i pionieri di domani. La diretta dalla Maker Faire di Roma : Groundbreakers, ovvero pionieri, apripista: coloro che lavorano nel presente per costruire la normalità di domani. sono loro i protagonisti dell’Opening Event della Maker Faire Rome - The European Edition, che nel corso di 6 edizioni è diventata la seconda Maker Faire più importante al mondo seconda solo a Bay Area e seguita da quella di New York. ...

Manovra - Tria : 'non vogliamo far saltare in aria Europa". Dimissioni? 'Non sono per il masoChismo' : Così il ministro dell'economia Giovanni Tria, nel commentare la Manovra economica che ha avuto il via libera del Consiglio dei ministri.

WhatsApp - gli hacker ci spiano/ Ecco come scoprire Chi sono : Gli hacker ci spiano su WhatsApp: Ecco come scoprire chi sono. Esistono delle applicazioni che ci permettono di andare a scoprire nome e cognome di chi viola la nostra privacy.(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 21:17:00 GMT)

Ricerca - il ‘leader’ piace masChio : ecco perché poche donne sono ai vertici : Quando si dipinge il leader del 21esimo secolo, il più delle volte si chiamano in causa qualità come la capacità di condivisione, tratti che secondo gli stereotipi sono propri di un animo femminile. Eppure, più in alto si guarda nelle gerarchie di diverse organizzazioni e meno donne si trovano ai vertici. Una contraddizione che un team di scienziati ha voluto esplorare in uno studio pubblicato su ‘Frontiers in Psychology’. Quello che ...

Ora i No Tap sono pronti a Chiedere le dimissioni dei grillini : Chiarezza e coerenza. Una campana che i grillini hanno suonato a lungo e che ora, dall'Ilva ai vaccini , alla Tap , sembra ritorcersi contro di loro. Una delegazione di parlamentari e consiglieri ...

Chi sono le vincitrici del Variety Power of Women 2018 : ... il liceo Marjorie Stoneman Douglas di Parkland , Florida, , la ragazza non aveva avuto paura di alzare la voce contro il presidente Donald Trump , definendo 'vergognosa' quella politica che ha ...

La tecnologia è femmina? No - se i programmatori sono soprattutto masChi : Quando si pensa ai robot, alla tecnologia e agli algoritmi sottostanti, si tende a credere che siano neutri dal punto di vista del genere, oppure che i professionisti della robotica siano obiettivi e non abbiano bisogno di considerare il genere quando progettano e costruiscono un dispositivo. La tecnologia, però, è essenzialmente sociologia: ovvero materia profondamente condizionata dai comportamenti umani e dalle loro relazioni sociali, ...

'I bimbi di Lodi Chiedono perché non possono mangiare con gli amici. È un'apartheid scolastica' - di M. Mattiello - : 'La solidarietà arriva da tutta Italia: in 48 ore sono stati raccolti 60mila euro per aiutare i bambini'

Quand'è che ci siamo dimenticati che sono le persone e non i brand a fare i gioChi? - editoriale : Il crollo di Telltale, creatore della serie di giochi a episodi dedicata a The Walking Dead, ha scosso l'intera industria videoludica. In un colpo solo oltre duecento persone hanno perso il loro lavoro. La cosa è già abbastanza scioccante di per sé, ma non avete ancora sentito il pezzo forte: Telltale lascia andare via queste persone senza dare loro la liquidazione. Ciò significa che centinaia di dipendenti faranno fatica a pagare gli affitti, i ...

Si conclude “Io non RisChio 2018” : le Buone pratiche di protezione civile “possono salvare vite” : Si è conclusa l’8ª edizione di “Io Non Rischio 2018“, la campagna nazionale di Buone pratiche di protezione civile promossa per informare i cittadini sui rischi naturali che interessano il nostro Paese. Con l’allestimento di punti informativi nelle principali piazze i volontari di protezione civile, quest’anno più di 3.400, hanno diffuso la cultura della prevenzione e sensibilizzazione sul Rischio terremoto, alluvione e maremoto. “In ...