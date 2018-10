Chi paga la manovra? Tagli alle imprese | scure su banche e assicurazioni Le coperture

GF Vip - Eleonora Giorgi : “Ad Amici pagano poChissimo mio figlio”. Ma Paolo Ciavarro ‘rimprovera’ la madre : “La reclusione dà le traveggole. Contento - orgoglioso e soddisfatto di quanto percepisco!” : Eleonora Giorgi e il figlio Paolo Ciavarro Cocco di mamma. A poche ore dalla visita a sorpresa del figlio Paolo Ciavarro nella casa di Grande Fratello Vip 2018, Eleonora Giorgi, con gli altri coinquilini, parla di lui sottolineando quanto si dia da fare. E rivela anche un dettaglio piuttosto sensibile per chi lavora in televisione: l’entità del cachet. L’attrice svela che ad Amici pagano pochissimo il figlio che per questo motivo ...

Anzaldi : Foa scambia memoria ebrei per celebrazione - Chi paga? : Roma – “Chi paga la vergognosa gaffe del presidente Rai Foa che scambia il ricordo del rastrellamento nel ghetto di Roma per una ‘celebrazione’ e sbaglia pure la data? A spese di chi e’ andato per 5-6 giorni in Israele, per una conferenza? Paga mamma Rai? C’erano persone di staff? Quante?”. Lo scrive su twitter Michele Anzaldi, deputato (Pd). Nel tweet Marcello Foa afferma: “Sono a Tel Aviv da tre ...

Eleonora Giorgi parla di Paolo Ciavarro : "Fascino di Maria de Filippi lo paga poChissimo" : Nella quarta puntata del Grande Fratello VIP, Eleonora Giorgi ha ricevuto una gradita sorpresa direttamente da suo figlio Paolo Ciavarro, nato dall'amore con l'attore Massimo esattamente 27 anni fa (il prossimo 22 ottobre sarà il suo compleanno). L'opinionista di Forum è entrato per portare il suo saluto e sostegno alla madre, ultimamente messa sotto torchio da alcuni concorrenti nella casa per i suoi continui lamenti e per ...

Il vecChio Pos va in pensione : rivoluzione 'digitale' nei pagamenti : Più veloci e con maggiori funzioni: sono gli smartpos, i device che prenderanno il posto dei 'classici' Pos. Ecco cosa sono...

ArChivio Scontrini e Ricevute permette di arChiviare tutti i pagamenti sullo smartphone : Archivio Scontrini e Ricevute è un'applicazione che permette di scannerizzare tutte le Ricevute dei pagamenti effettuati e archiviarli nello smartphone. E' possibile specificare la tipologia, la descrizione, la data di emissione, l'importo, se la spesa è detraibile e allegare la scansione dello scontrino o della ricevuta in modo da poterli inviare al fiscalista per la dichiarazione dei redditi. L'articolo Archivio Scontrini e Ricevute permette ...

Riace - Viminale ordina il trasferimento di tutti i migranti - Salvini : 'Chi sbaglia paga' : Con una circolare di 21 pagine, il Viminale ha disposto il trasferimento dei migranti di Riace: l'intera operazione dovrebbe completarsi entro un mese. Con questa decisione, dunque, il Ministero dell'Interno lascia chiaramente intendere di voler smantellare il modello di integrazione e accoglienza [VIDEO] introdotto dal sindaco Domenico Lucano, attualmente agli arresti domiciliari con le accuse di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e ...

Riace - Viminale : trasferire i migranti entro due mesi | Il sindaco Lucano : "Vogliono solo distruggerci" | Salvini : uso fondi pubblici - Chi sbaglia paga : Contestati dal ministero gran parte dei progetti messi a punto dal sindaco-simbolo, Mimmo Lucano, ora ai domiciliari con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il comune non ha intenzione di piegarsi e già prepara il ricorso al Tar che potrebbe sospendere la delibera.

Riace - il ministero dell’Interno dispone il trasferimento dei migranti Salvini : «Chi sbaglia paga» : Notificata al Comune calabrese la relazione degli ispettori che hanno evidenziato molte anomalie nel sistema della gestione dello Sprar. Il sindaco: «Vogliono solo distruggerci»

CUCChi - CONTE : "Chi HA SBAGLIATO DOVRÀ PAGARE"/ Premier : "Accertare responsabilità individuali" : Stefano CUCCHI, indagati altri 3 carabinieri: ultime notizie, svolta dopo la confessione di Francesco Tedesco sul pestaggio. Tutti i depistaggi nell'inchiesta interna dopo l'arresto(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 19:25:00 GMT)