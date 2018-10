Che silenzio su un piccolo grande scandalo

Area 51 - dopo 30 anni di silenzio le rivelazioni shock di un fornitore di apparecchiature scientifiChe : Aveva scioccato il mondo e poi è stato relativamente silenzioso, fino ad oggi. Nel corso degli anni, George Knapp lo avrebbe fatto parlare per un paio di minuti per ricordare alla gente la sua storia,...

Caso Cucchi - chi è il carabiniere Che ha rotto il silenzio : “Fatto il mio dovere”. Ma nel 2015 suggerì come eludere microspie : Negli ultimi anni si è rifugiato a Brindisi, la sua città, cercando un po’ di tranquillità dopo la sospensione dal servizio seguita all’indagine. E nel centro della città, giovedì pomeriggio, era in giro con amici per un caffè mentre le sue parole messe nero su bianco davanti al pm Giovanni Musarò certificavano pubblicamente quello che la famiglia di Stefano Cucchi aveva sempre immaginato: il geometra venne picchiato dopo ...

Translagorai - la Sat rompe il silenzio : ''Basta strumentalizzazioni politiChe - il progetto non mette in pericolo niente'' : TRENTO . La Sat rompe il silenzio e schiera i vertici della Società degli alpinisti tridenti per difendere e spiegare i motivi del progetto Translagorai . Oltre alla presidente il fronte è compatto e ...

"Ecco perché ho rifiutato di entrare nella Casa" - Cecilia Rodriguez rompe il silenzio : La modella argentina spiega le ragioni che l'hanno portata a respingere l'invito degli autori: "A Francesco ho già tutto...

Taylor Swift rompe il silenzio sulle sue posizioni politiChe e invita il pubblico a votare : la popstar su diritti umani e civili : Non è mai stata una pasionaria, anzi, è sempre stata criticata e accusata di opportunismo per non essersi mai esposta politicamente, ma stavolta Taylor Swift ha deciso di farlo con un vero e proprio endorsement per i candidati democratici alle prossime elezioni di medio termine del 6 novembre. Con un lungo post su Instagram, la Swift ha espresso la propria opinione sui candidati del suo Tennessee, vincolando il proprio voto a programmi ...

Cristiano Ronaldo e lo stupro - la lettera di Kathryn Mayorga dopo l'accordo sul silenzio : 'Vorrei Che...' : 'Mi piacerebbe raccontare al mondo chi sei davvero', avrebbe scritto polemicamente Kathryn a Ronaldo. dopo qualche anno, è arrivata la vendetta.

Le Iene Show : Nadia Toffa rompe il silenzio dopo le polemiChe : Nadia Toffa al TG 5: la replica alle critiche prima de Le Iene Show Manca meno di un’ora ad un nuovo appuntamento de Le Iene Show, il programma più irriverente di sempre, ma una delle sue protagoniste ha anticipato qualcosa al TG 5. Di chi stiamo parlando? Di Nadia Toffa! La presentatrice, dopo alcuni tweet relativi alla guarigione dalla sua malattia, ha ricevuto pesanti critiche sul mondo del web. Il motivo? L’inviata dallo ...

Lampedusa - il silenzio del Miur. Non sia mai Che ricordare una tragedia possa far capire il mondo ai ragazzi : Il 3 ottobre 2013 è stato uno dei giorni più tristi della nostra storia recente: 368 persone sono morte in mare a poche centinaia di metri dalla costa di Lampedusa. Da allora molti dei ragazzi sopravvissuti, in maggior parte eritrei, tornano nell’isola in quella data a commemorare quella tragedia. Il ricordo viene anche mantenuto vivo da una serie di iniziative, molte delle quali riguardanti le scuole di ogni grado. Tra le istituzioni che ...

Nadia Toffa - il segreto dietro a questa foto : perché stava urlando in studio. La Iena rompe il silenzio : Il ritorno di Nadia Toffa alla guida de Le Iene nella sua edizione domenicale ha mobilitato tutto il web che ha voluto dare il ben tornato alla conduttrice. L'affetto non arriva solo dai social ...

Migranti : sindaco Lampedusa - non è vero Che sbarchi sono finiti ma si vuole il silenzio : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - "Non si può continuare a ripetere che in Italia il problema degli sbarchi è finito e che tutto è stato risolto". E' la denuncia di Salvatore Martello, sindaco di Lampedusa, durante la commemorazione delle 368 vittime del naufragio del 3 ottobre 2013. "Gli italiani si co

Migranti : sindaco Lampedusa - non è vero Che sbarchi sono finiti ma si vuole il silenzio : "Non si può continuare a ripetere che in Italia il problema degli sbarchi è finito e che tutto è stato risolto". E' la denuncia di Salvatore Martello, sindaco di Lampedusa, durante la commemorazione ...

Tria adesso rompe il silenzio : euro "Ecco perché non mi dimetto" : Ma il punto in discussione è come operare in modo anticiclico in una fase di frenata dell'economia'. Il titolare del Tesoro poi respinge gli allarmismi dei mercati: 'Il mio auspicio è che spiegando ...

Tria adesso rompe il silenzio : "Ecco perché non mi dimetto" : Ma il punto in discussione è come operare in modo anticiclico in una fase di frenata dell'economia'. Il titolare del Tesoro poi respinge gli allarmismi dei mercati: 'Il mio auspicio è che spiegando ...

Tria adesso rompe il silenzio : ?"Ecco perché non mi dimetto" : Giovanni Tria rompe il silenzio. Il ministro dell'Economia dopo il varo della nota di aggiornamento al Def che annuncia una manovra al 2,4% del rapporto deficit-Pil, spiega al Sole24 Ore che resterà al suo posto. "Sono ministro di un governo, e come tale sono un politico. Non ho mai minacciato le dimissioni. Il deficit al 2,4% è frutto di una negoziazione politica , e assicuro che c"è stata una mediazione e non da poco". Il ministro a sorpresa ...