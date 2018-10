Cesare Battisti | Jair Bolsonaro | ' Se vinco il ballottaggio lo rimando in Italia'

Brasile - Bolsonaro : “Se eletto ordinerò subito l’estradizione di Cesare Battisti” : Jair Bolsonaro, il candidato di estrema destra favorito per il ballottaggio nelle elezioni presidenziali in Brasile, ha assicurato che se verrà eletto ordinerà “immediatamente” l’estradizione di Cesare Battisti, l’ex membro del Proletari Armati per il Comunismo (Pac), condannato a diversi ergastoli in Italia. L'articolo Brasile, Bolsonaro: “Se eletto ordinerò subito l’estradizione di Cesare Battisti” proviene ...