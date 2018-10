Ceferin | “in Italia servono nuovi stadi | più moderni”

calcioweb.eu

"Stadi moderni, all'Italia sta sfuggendo il cambiamento decisivo. Uno stadio nuovo è un investimento essenziale e redditizio come ha capito prima di altri il mio amico Andrea Agnelli. Non si vive per sempre di sola eredità, stadi efficienti metterebbero l'Italia in condizioni più favorevoli per candidarsi a ospitare un Mondiale". Così il presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin, parlando durate la celebrazione dei 120 anni della Figc al Quirinale. "Capisco la delusione enorme per la mancata qualificazione per i Mondiali in Russia, ma sappiate che tutti gli amanti del Calcio nel mondo si sono sentiti traditi quel giorno. Chi ama il Calcio sa che il Calcio senza l'Italia è come l'opera senza la Scala, il cinema senza Fellini, Romeo senza Giulietta, il Rinascimento senza Leonardo", ha aggiunto.