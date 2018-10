C' è troppo vandalismo | anche Obike lascia Roma? Cosa sappiamo

agi

(Di martedì 16 ottobre 2018) Obike, il servizio di condivisione di biciclette attivo in alcune grandi città italiane, avrebbe deciso di lasciaree altre città italiane, secondo quanto riferiscono ad Agi alcune fonti della società. A spingere l’azienda a fare un passo indietro sarebbero da un lato le difficoltà finanziarie che la società di Singapore sta riscontrando nel 2018, ma secondo quanto si apprende, avrebbero pesato sulla scelta anche i numerosi atti dia danno delle bici, con una lievitazione enorme dei costi per la società. Contattata da Agi, la società per ora non ha confermato la sua scelta. Leggi anche: Come fa Mobike a difendere le proprie bici condivise da vandali e ladri? Obike aveva lanciato il suo servizio anel dicembre 2017. A luglio 2018 aveva annunciato il traguardo delle 4mila corse al giorno in ogni ...