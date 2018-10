Catania-Trapani | cronaca e tabellino

Diretta/ Catania Trapani (risultato live 0-0) streaming video e tv : in campo - si comincia! : Diretta Catania Trapani, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca al Massimino, big match nel girone C della Serie C(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 20:00:00 GMT)

Verso Catania-Trapani : 22 rossazzurri a disposizione di mister Sottil : Al termine della rifinitura, l’allenatore del Catania Andrea Sottil ha convocato 22 giocatori per la sfida al Trapani, in programma martedì

Catania-Trapani vale già un sogno : Scienza PAGANESE, 3-5-2, 1 Galli; 2 Tazza, 18 Piana, 17 Diop; 15 Carotenuto, 6 Gaeta, 4 Nacci, 10 Scarpa, 3 Della Corte; 9 Cappiello, 19 Parigi., 12 Cappa, 22 Santopadre, 29 Gargiulo 14 Garofalo, 5 ...

Serie C - Girone C : i risultati della sesta giornata. Trapani in vetta - primo stop per il Catania : Il Girone C di Serie C continua ad avere un solo padrone: è il Trapani, ancora imbattuto in campionato dopo sei giornate e capolista della classifica con 16 punti, a +4 dalla Juve Stabia seconda. La ...

Catania-Trapani da ieri mercoledì 10 ottobre in vendita i tagliandi : Da ieri mercoledì 10 ottobre, ha avuto inizio la prevendita dei tagliandi validi per assistere alla gara Catania-Trapani, in programma allo stadio “Angelo Massimino”

Diretta/ Trapani Siracusa (risultato live 2-1) info streaming video e tv : Catania accorcia le distanze! : Diretta Trapani-Siracusa, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C, quarta giornata del girone C(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 21:59:00 GMT)