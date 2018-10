Caso Yara | Bossetti scrive a NewsMediaset | fate giungere a tutti la voce di un innocente

Caso Yara Gambirasio : Massimo Bossetti piange - "Voglio lavorare"/ Avvocato Salvagni : "Corte Strasburgo? Forse" : Sentenza Massimo Bossetti, il muratore in lacrime: "ergastolo? Voglio lavorare ora". Ultime notizie Caso Yara Gambirasio: Taormina contro la Cassazione, "errori gravi"(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 18:19:00 GMT)

Caso Yara - l'avvocato di Massimo Bossetti in diretta a Pomeriggio Cinque : 'È un uomo morto dentro' : "Non ha più forze Massimo, si professa innocente e non vuole credere a questa sentenza". Claudio Salvagni , l'avvocato di Massimo Bossetti , il muratore condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara ...

La Vita in diretta/ Anticipazioni e ospiti 15 ottobre : il Caso di Yara Gambirasio - chi sarà in studio oggi? : Francesca Fialdini e Tiberio Timperi torneranno oggi a La Vita in diretta dopo una settimana sottotono, chi sarà in studio oggi e quali saranno i temi della puntata?(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 14:57:00 GMT)

Caso Yara Gambirasio : Massimo Bossetti piange : “voglio lavorare”/ Ultime notizie - Taormina contro Cassazione : Sentenza Massimo Bossetti, il muratore in lacrime: "ergastolo? Voglio lavorare ora". Ultime notizie Caso Yara Gambirasio: Taormina contro la Cassazione, "errori gravi"(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 14:54:00 GMT)

Caso Yara - Bossetti condannato all’ergastolo chiede : “Fatemi lavorare per non impazzire” : Massimo Bossetti all'indomani della condanna all'ergastolo confermata dai giudici della Corte di Cassazione avrebbe avanzato la richiesta di cambiare penitenziario: "Per non impazzire chiedo di poter essere utile, di lavorare. Oggi non ho più nulla, mi resta il pensiero dei miei figli e della mia famiglia". Per lui, urla e insulti da parte degli altri detenuti dopo la sentenza.Continua a leggere

Caso Yara - Bossetti condannato : la cassazione conferma l'ergastolo : La cassazione ha confermato l'ergastolo per Massimo Giuseppe Bossetti, condannato in primo e secondo grado per l'omicidio di Yara Gambirasio, la giovane ginnasta di 13 anni il cui corpo venne...

Il Caso Yara arriva in Cassazione - al via udienza : Roma, 12 ott., askanews, - E' cominciata l'udienza in Cassazione sul caso di Yara Gambirasio, la 13enne di Brembate di Sopra scomparsa il 26 novembre 2010 e trovata senza vita tre mesi dopo in un ...

Caso Yara - l'ultimo verdetto : il processo contro Bossetti arriva in Cassazione : Aula gremita dalla folla. La difesa ha presentato 23 ragioni per chiedere un nuovo processo contro il muratore di Mapello condannato all'ergastolo per l'omicidio della tredicenne

Caso Yara Gambirasio - Massimo Bossetti in attesa della Cassazione. E arriva una testimonianza choc a Pomeriggio 5 : “È innocente” : Omicidio Yara Gambirasio, domani venerdì 12 ottobre Massimo Bossetti conoscerà il suo futuro: se la Corte di Cassazione confermerà i verdetti di primo e secondo grado dovrà restare per il resto della sua vita in carcere. Venerdì 12 ottobre per il muratore di Mapello accusato e già condannato due volte per l’omicidio di Yara Gambirasio. Era il 16 giugno del 2014 quando venne fermato in un cantiere di Seriate. Una piccola traccia di Dna del ...

Caso Yara : Dna e movente - tutti gli indizi contro Bossetti/scheda (2) : (AdnKronos) - Dna - La traccia biologica (rinominata 31G20) trovata su slip e leggings della vittima attribuita a 'Ignoto 1' è il faro dell'indagine. Una prova significativa perché trovata su un indumento intimo. Una traccia mista, forse sangue, il cui match arriva dopo un'indagine faticosa: si risa