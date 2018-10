Caso Lodi | affondo di Salvini contro Fico ' Faccia il presidente della Camera'

Caso Lodi - i bambini stranieri tornano alla mensa scolastica - : Grazie ai 60mila euro raccolti dal Coordinamento Uguali Doveri, i bimbi figli di cittadini non comunitari possono tornare a usufruire dei servizi. Sotto il Comune un presidio per chiedere la ...

Perché Lega e Cinquestelle sul Caso Lodi sono divisi : La vicenda della mensa scolastica di Lodi diventa un caso politico e divide gli alleati di governo. I 5 stelle, con il leader e vicepremier Luigi Di Maio, si sono schierati al fianco dei bambini immigrati, promettendo una soluzione ("I bambini non si toccano. Se alcuni genitori non si comportano bene si multino loro, non i loro figli", ha detto ieri il ministro del Lavoro). La Lega, al contrario, ha rivendicato la giustezza della ...

"Caso Lodi" in Veneto : ad alunni stranieri serve certificato per i buoni libro : Il Pd: per ottenere il contributo devono dimostrare di non avere beni immobili e redditi nei Paesi d'origine. E l'Anci veneta rivela: "Vale per tutti i sussidi economici". Il M5S: "Discriminazione palese". "È l'applicazione di un decreto nazionale scritto da D'Alema e firmato da...

Le differenze tra il Caso della mensa scolastica a Lodi e quello buoni libro a Padova : Il Comune scarica sulla Regione che scarica sullo Stato. E' quello che sta succedendo in Veneto, dopo che il Mattino di Padova ha riportato che, per ottenere il contributo regionale sull'acquisto di testi scolastici, i cittadini non comunitari devono presentare, oltre alla certificazione Isee, un certificato sul possesso di immobili o percezione di redditi all'estero rilasciato dalle autorità del Paese di ...

Dopo il Caso-Lodi i sussidi in Veneto : agli immigrati agevolazioni solo col certificato : Per ottenere il contributo regionale sull'acquisto di testi scolastici in Veneto, come per qualsiasi altro tipo di sussidio, i cittadini non comunitari devono presentare, oltre alla certificazione Isee, un certificato sul possesso di immobili o percezione di redditi all'estero

Valentina Tronconi - tra i fondatori del Coordinamento Uguali Doveri : "Il Caso mense di Lodi è un'apartheid scolastica - una scelta politica" : L'ultima delibera del comune di Lodi colpisce 300 famiglie extracomunitarie. Il paese, retto dalla giunta leghista, è intervenuto sulla regolamentazione che disciplina la mensa e lo scuolabus. 259 famiglie non possono accedere ai servizi se non viene presentato, tra i documenti, un foglio che attesti il mancato possesso di beni immobili o di disponibilità economiche da unire alla dichiarazione Isee. Il problema è che vista ...

