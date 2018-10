Case invase dal fango a Donnalucata | interviene una delegazione modicana

Roma - Case popolari di Tor Bella Monaca invase dalle blatte : “Non ci sono i fondi per la disinfestazione” : Invasi dalle blatte e impegnati in una lotta a colpi di disinfestazione, stracci intrisi di aceto, zucchero per attirare gli insetti e “casette” per imprigionarli. È quello che sta accadendo da agosto ad alcuni appartamenti nelle palazzine Erp – le case popolari – R8 di Tor Bella Monaca, quartiere periferico a est di Roma. “Non me ne parlare, non ci dormivo la notte per paura di trovarmele addosso!”, dice Jolanda. Ha 95 anni e qui ...