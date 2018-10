Cascina | l’assessore che offese Parodi scoppia a piangere | “I dipendenti del Comune mi

ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 ottobre 2018) “Mi sono dimessa, mi sono portata via tutti i miei quadri, i miei ciotolini, le mie cose. Ho portato via tutto. Più che aver detto una cazzata, ho fatto una cazzata. I miei modi erano proprio sbagliati. Io ho sempre delle reminiscenze cabarettistiche che farei bene a dimenticare. E invece ogni tanto mi vengono fuori”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de La Zanzara (Radio24) da Sonia Avolio,di Fratelli d’Italia al Commercio e alle Attività Produttive della giunta leghista di(Pisa), balzata agli onori delle cronache per aver insultato la giornalista Cristinacon un video postato sul suo profilo personale di Facebook. Avolio, tuttavia, ritiene che la sua non sia un’offesa e lamenta le ingiurie al suo indirizzo: “Se qualcuno mi dicesse che sono cornuta, sorriderei. C’è contro di me una collezione diche è meravigliosa: “t’appenderei per i ...