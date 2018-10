Carlotta Mantovan e Stella tornano a sorridere su Instagram

Portobello - con Antonella Clerici c'è Carlotta Mantovan - moglie di Fabrizio Frizzi : ecco la data del ritorno : Portobello tornerà su RaiUno , per la prima volta, il prossimo 27 ottobre , dalle 20.40. Un grande ritorno per un varietà diventato un classico della tv italiana. A condurlo, come noto, sarà Antonella ...

Portobello - ecco la data del ritorno : con Antonella Clerici c'è Carlotta Mantovan - moglie di Fabrizio Frizzi : Un grande ritorno per un varietà diventato un classico della tv italiana: Portobello tornerà su RaiUno, per la prima volta, il prossimo 27 ottobre, dalle 20.40. A condurlo, come noto,...

Carlotta Mantovan - le parole su Stella : 'L'abbiamo sempre trattata come un'adulta' : Carlotta Mantovan ha parlato di Stella e della decisione di parlare alla figlia della morte del padre, [VIDEO]in quanto ha spiegato che ha sempre vissuto in mezzo agli adulti. La conduttrice ha sottolineato di aver ritrovato energia e positivita' grazie a Stella, ma ha posto l'accento sul modo in cui ha dovuto rivelare l'assenza del padre. La Mantovan ha affermato: Le ho sempre parlato liberamente. Ha continuato dicendo che è difficile ...

Carlotta Mantovan - la moglie di Fabrizio Frizzi : ‘Progetti per il futuro? Non ne faccio’ : A sette mesi dalla morte di Fabrizio Frizzi la moglie Carlotta Mantovan rilascia la sua prima intervista al settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 10 ottobre: “Non è una fase serena, mi lascio un po’ trasportare dagli eventi. La mia forza è nostra figlia Stella, lei è tutta la mia vita. Ma è anche l’amore della gente per Fabrizio che mi aiuta ogni giorno” spiega. Fabrizio Frizzi, l’omaggio della gente ...

Carlotta Mantovan dopo la morte di Fabrizio Frizzi/ La ex Miss Italia torna in tv e sui social (foto) : Carlotta Mantovan si è confidata tra le pagine del settimanale Chi, in uscita domani mattina con il suo nuovo numero in edicola, ecco le dichiarazioni e il ricordo di Fabrizio Frizzi.(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 01:00:00 GMT)

Carlotta Mantovan : “Così ho spiegato a mia figlia l’assenza del papà Fabrizio Frizzi - Morte Frizzi - Carlotta Mantovan : “Così ho spiegato a mia figlia l’assenza del papà - la mia forza è nostra figlia Stella”. Leggi le sue parole : «Non è una fase serena, mi lascio un po’ trasportare dagli eventi. La mia forza è nostra figlia Stella, lei L'articolo Carlotta Mantovan: “Così ho spiegato a mia figlia l’assenza del papà Fabrizio Frizzi, Morte Frizzi, Carlotta Mantovan: “Così ho spiegato a mia figlia l’assenza del papà, la mia forza è nostra figlia Stella”. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Carlotta Mantovan : "Riparto grazie all'aiuto euro di chi amava il mio Fabrizio..." : Il dolore a fatica prova a metterselo alle spalle. Carlotta Mantovan, la vedova di Fabrizio Frizzi , torna a parlare dopo la morte del conduttore. La Mantovan ha dovuto fare i conti con una morte ...

Carlotta Mantovan dopo la morte di Fabrizio Frizzi : «Così ho spiegato a Stella l'assenza del papà» : «Non è una fase serena, mi lascio un po? trasportare dagli eventi. La mia forza è nostra figlia Stella», Leggo.it torna a parlare di Carlotta Mantovan che rompe un...

Carlotta Mantovan - 'vivo alla giornata - l'amore della gente per Fabrizio mi aiuta ogni giorno' : Quasi sette mesi sono passati da quel maledetto 26 marzo, giorno in cui Fabrizio Frizzi ci ha lasciati. Un dolore immenso per Carlotta Mantovan, sua amata moglie che si è concessa un'intervista con Alfonso Signorini, da domani in edicola con l'ultimo numero di Chi, in cui provare a raccontare quanto accaduto in questo lasso di tempo, fatto di sofferenza e tanto amore. prosegui la letturaCarlotta Mantovan, 'vivo alla giornata, l'amore ...

Carlotta Mantovan - la moglie di Fabrizio Frizzi : ‘Progetti per il futuro? Non ne faccio’ : A 7 mesi dalla morte di Fabrizio Frizzi la moglie Carlotta Mantovan rilascia la sua prima intervista al settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 10 ottobre: “Non è una fase serena, mi lascio un po’ trasportare dagli eventi. La mia forza è nostra figlia Stella, lei è tutta la mia vita. Ma è anche l’amore della gente per Fabrizio che mi aiuta ogni giorno” spiega. Fabrizio Frizzi, l’omaggio della gente e ...

“Quando ho detto a Stella che il suo papà non c’era più”. Il racconto choc di Carlotta Mantovan sulla morte di Fabrizio Frizzi : La morte di un parente o di un grande amore non è una cosa che passa in fretta e questo Carlotta Mantovan lo sa benissimo: “Non è una fase serena, mi lascio un po’ trasportare dagli eventi. La mia forza è nostra figlia Stella”. È proprio Carlotta a rompere un lungo silenzio iniziato con la tragica scomparsa del marito Fabrizio Frizzi. A darle forza la figlia Stella e l’affetto delle persone: “Lei è tutta la mia vita – ha spiegato in ...

Carlotta Mantovan parla per la prima volta dopo Fabrizio Frizzi : “La mia forza è lei” : dopo Fabrizio Frizzi Carlotta Mantovan riparte da sua figlia Carlotta Mantovan si è raccontata per la prima volta alla rivista di Alfonso Signorini, Chi, e ha confessato come vive la sua vita dopo la morte di Fabrizio Frizzi. Un momento difficile, brutto per tutti gli italiani e soprattutto per lei che viveva Fabrizio giorno dopo […] L'articolo Carlotta Mantovan parla per la prima volta dopo Fabrizio Frizzi: “La mia forza è ...

Carlotta Mantovan - lo sfogo dopo la morte di Frizzi : “Non è facile” : Carlotta Mantovan racconta per la prima volta il suo dolore dopo la morte di Frizzi e la voglia di andare avanti per amore della figlia Stella. “Non è una fase serena – ha confessato al settimanale Chi -, mi lascio un po’ trasportare dagli eventi. La mia forza è nostra figlia Stella, lei è tutta la mia vita. Ma è anche l’amore della gente per Fabrizio che mi aiuta ogni giorno”. Lo scorso 26 marzo, Fabrizio Frizzi è venuto ...

Carlotta Mantovan ecco come ho spiegato a mia figlia l’assenza del papà : Carlotta Mantovan in un’intervista rilasciata al settimanale “Chi” racconta: «Non è una fase serena, mi lascio un po’ trasportare dagli eventi. La mia forza è nostra figlia Stella». Carlotta Mantovan rompe un lungo silenzio iniziato con la tragica scomparsa del marito Fabrizio Frizzi. A darle forza la figlia Stella e l’affetto delle persone: “Lei è tutta la mia vita. Ma è anche l’amore della gente per Fabrizio che mi aiuta ogni giorno”. E’ ...