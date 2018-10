Canoa slalom | Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 | Lucrezia Zironi fuori agli ottavi

Canoa slalom - Mondiali 2018 : il kayak azzurro è ancora vicino ai migliori - ma la canadese fa fatica : Si sono conclusi a Rio de Janeiro i Mondiali di Canoa slalom e nelle prove olimpiche gli azzurri non hanno raccolto medaglie, centrando due finali con Stefanie Horn e Giovanni De Gennaro nel kayak, finiti però poi lontani dal podio. Niente da fare invece per la canadese maschile. Horn aveva tutto il peso del settore femminile sulle spalle, dato che era l’unica azzurra nel kayak e che non vi erano convocate nella canadese, e ancora una ...

Canoa slalom - Mondiali 2018 : vince il tedesco Hannes Aigner - ottavo Giovanni De Gennaro : I Mondiali di Canoa slalom eleggono il campione iridato nel kayak maschile, e purtroppo per l’Italia non arriva la medaglia: Giovanni De Gennaro chiude ottavo, mentre l’oro va al tedesco Hannes Aigner, davanti al ceco Jiri Prskavec, argento, ed al russo Pavel Eigel, bronzo. Il tedesco, sesto nel circuito maggiore quest’anno, completa il tracciato in 89.69 (percorso netto), precedendo di appena 0.96 il ceco (90.65, senza ...

Canoa slalom - Mondiali 2018 : l’australiana Jessica Fox trionfa anche nel C1! Battuta la britannica Mallory Franklin : l’australiana Jessica Fox rispetta il pronostico e conquista il titolo nel C1 ai Mondiali di Canoa slalom a Rio de Janeiro (Brasile). La fuoriclasse 24enne, dopo aver trionfato nel kayak, si ripete anche nella canadese chiudendo così nel miglior dei modi una stagione in cui aveva già dominato in Coppa del Mondo. Fox ha fatto una discesa perfetta nel canale artificiale di Deodoro, imponendosi con il tempo di 109.07. Alle sue spalle con ben 4.78 ...

Canoa slalom - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di oggi. Tutti gli azzurri in gara : Ultima giornata di gare dei Mondiali di Canoa slalom: a Rio de Janeiro si assegnano gli ultimi due titoli iridati. Grande attenzione per l’Italia al K1 maschile, dove sarà della partita per le medaglie Giovanni De Gennaro, chiamato a muovere il medagliere azzurro nell’ultima occasione a disposizione. L’azzurro, vincitore delle Finali di Coppa del Mondo, punta al bersaglio grosso anche nella rassegna iridata: alle 15.52 ...

Canoa slalom - Mondiali 2018 : Giovanni De Gennaro centra la finale nel K1! Eliminati Zeno Ivaldi e Christian De Dionigi : Giovanni De Gennaro vola in finale nel K1 ai Mondiali di Canoa slalom a Rio de Janeiro (Brasile). Il 26enne bresciano ha rispettato le attese, realizzando una grandissima discesa nel canale artificiale di Deodoro. L’azzurro, dopo aver trionfato alle Finali di Coppa del Mondo a La Seu d’Urgell, potrà ora lottare anche per una medaglia iridata. De Gennaro ha ottenuto la qualificazione grazie al sesto posto in semifinale con una prova senza ...

Canoa slalom - Mondiali 2018 : nel kayak femminile dominio dell’australiana Jessica Fox. Sesta Stefanie Horn : Niente da fare: non ci sarà medaglia oggi per l’Italia ai Mondiali di Canoa slalom. Nella finale del K1 femminile Stefanie Horn, complice una discesa un po’ troppo lenta, chiude al sesto posto. Nonostante il percorso netto dell’azzurra, le medaglie erano lontane ben quattro secondi. I primi sei posti sono monopolizzati dai pettorali tra l’1 ed il 7, ad eccezione del 3. Successo, come nelle previsioni, ...

Canoa slalom - Mondiali 2018 : nel C1 maschile incoronato il tedesco Franz Anton : Prima finale di giornata ai Mondiali di Canoa slalom: a Rio de Janeiro nell’atto conclusivo della canadese maschile si è imposto il tedesco Franz Anton, davanti al britannico Ryan Westley ed all’altro tedesco Sideris Tasiadis. Nei 10 finalisti non vi erano azzurri, eliminati tutti tra qualifiche e semifinali. Il tedesco ha chiuso in 97.06 (percorso netto), con 0.88 sul britannico (97.94, percorso netto) e 1.81 sull’altro ...

Canoa slalom - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di oggi. Tutti gli azzurri in gara : Giornata molto importante quella odierna dei Mondiali di Canoa slalom: a Rio de Janeiro per i colori azzurri sarà cruciale la finale del K1 femminile, dove alle ore 14.43 italiane Stefanie Horn cercherà una medaglia. In serata da non perdere la seconda semifinale, quella del K1 maschile: alle ore 20.10 Christian De Dionigi, alle ore 21.00 Giovanni De Gennaro, ed alle ore 21.24 Zeno Ivaldi, cercheranno di entrare nella finale iridata di ...

Canoa slalom - Mondiali 2018 : Stefanie Horn vola in finale nel K1! Eliminato in semifinale Raffaello Ivaldi nel C1 : L’Italia approda in finale ai Mondiali di Canoa slalom a Rio de Janeiro (Brasile) grazie a Stefanie Horn, che raggiunge l’atto conclusivo nel K1. La 27enne azzurra non ha deluso le aspettative, realizzando una discesa senza sbavature nel canale artificiale di Deodoro e avrà così la possibilità di lottare per una medaglia iridata nella finale di domani pomeriggio. Horn ha ottenuto il pass grazie al nono posto in semifinale, chiusa con il tempo di ...

Canoa slalom - Mondiali 2018 : nella canadese biposto trionfo dei polacchi Pochwala e Stach! : Dopo i titoli a squadre, oggi a Rio de Janeiro è stato assegnato il titolo nella canadese biposto mista ai Mondiali di Canoa slalom: in Brasile si sono imposti i polacchi Marcin Pochwala e Aleksandra Stach, che hanno superato di un soffio i transalpini Yves Prigent e Margaux Henry. Bronzo ai cechi Veronika Vojtova e Jan Masek. Non c’erano azzurri al via. Oro con merito alla coppia polacca che, nonostante due penalità, ha coperto il ...

Mondiali di Canoa slalom - le batterie del K1 sorridono agli azzurri : tutti qualificati per le semifinali : tutti e tre gli azzurri impegnati nelle batterie del K1 hanno staccato il pass per la semifinale di sabato 29 settembre En plein azzurro nelle batterie del K1 ai Mondiali di canoa slalom di Rio De Janeiro, in Brasile. Nelle qualificazioni odierne Giovanni De Gennaro (GS Carabinieri), Zeno Ivaldi (Marina Militare) e Christian De Dionigi (CC Milano) hanno conquistato l’accesso alla semifinale iridata in programma sabato 29 settembre. ...

