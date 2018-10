Cameron Diaz a vent’anni da Tutti pazzi per Mary

gqitalia

(Di martedì 16 ottobre 2018)percompie vent’anni: il film dei fratelli Peter e Bobby Farrelly arrivava infatti nelle sale italiane il 16 ottobre 1998, segnando un’epoca e trasformando unalanciata da “The Mask” in una star. In questa commedia sentimentale dalla trama strampalata è lei, l’oggetto del desiderio di Ted (Ben Stiller), la vera protagonista e non è difficile capire come mai riesca a far girare la testa aera bella e frizzante, sexy e divertente, spontanea tanto da non aver paura di apparire anche buffa. Ela incarnava alla perfezione, dando l’impressione di essere anche lei così. Sono infatti poche le attrici di Hollywood che sono riuscite a mantenere intatta per anni la propria fama di sex symbol senza prendersi troppo sul serio e a suon di commedie. Non ha stupito quindi vederla vestire i panni di una ...