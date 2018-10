Calendario semifinali Mondiali volley femminile 2018 | data | programma | orari e tv

oasport

(Di martedì 16 ottobre 2018) Ledeidisi giocheranno venerdì 19 ottobre a Yokohama (Giappone): le migliori quattro Nazionali del Pianeta sono rimaste in corsa in questa rassegna irie sono pronte a darsi battaglia per accedere all’atto conclusivo inil giorno successivo sempre nella metropoli nipponica. Si preannuncia grande spettacolo, assisteremo a due incontri sulla carta estremamente equilibrati e avvincenti che ci regaleranno grandi emozioni e faranno divertire tutti gli appassionati di pallavolo a suon di schiacciate, muri e grandi giocate. L’Italia si presenta all’appuntamento con ben dieci vittorie sulle spalle, la nostra Nazionale vola in semifinale per la quarta volta nella storia e ora non vuole più fermarsi. Le azzurre erano partite per essere mina vagante del torneo, ora invece non vogliono smettere di sognare e puntano al ...